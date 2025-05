Mister Movie | Warrior con Tom Hardy | Il Cult MMA Sbarca in Streaming Gratis

Riscopri Warrior, il potente dramma sportivo con Tom Hardy e Joel Edgerton, ora disponibile gratuitamente in Streaming. Un film imperdibile.

Mister Movie | Superman di Gunn, Rumors su Camei di Tom Cruise o Chris Pratt? - Il prossimo film "Superman" di James Gunn si preannuncia come un'opera corale, con un ricco cast di eroi e cattivi della DC Comics. Tuttavia, secondo l'insider di Hollywood Jeff Sneider, il film potrebbe riservare sorprese ancora più grandi, con la possibile presenza di cameo di star di alto profilo. Rumors su Tom Cruise e Chris Pratt nel Ruolo di Jor-El Sneider ha ipotizzato che un attore di serie A potrebbe interpretare Jor-El, il padre biologico di Superman. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Tom Hardy è più sanguinario che mai nel nuovo Havoc di Netflix - L’attesa è finita: Tom Hardy è pronto a tornare sullo schermo con "Havoc", il nuovo film d'azione diretto da Gareth Evans, celebre per il suo lavoro sulla saga "The Raid". Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale del film, svelando anche la data di uscita e dando un assaggio dell'intensità che caratterizzerà questa pellicola. Tom Hardy torna all'azione in "Havoc": il nuovo thriller adrenalinico di Netflix Durante un evento Netflix, Evans ha descritto "Havoc" come una lettera d’amore ai film d'azione eroici e sanguinosi, ispirandosi in particolare ai capolavori di Hong Kong ... 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Spider-Man 4: Chi sarà il prossimo nemico dell’Uomo Ragno di Tom Holland? - Dopo l'incredibile successo di "Spider-Man: No Way Home", l'attesa per il quarto film con Tom Holland nei panni dell'arrampicamuri è febbrile. L'uscita è prevista per luglio 2026, con l'attrice Sadie Sink nel ruolo di protagonista femminile. Ma chi sarà il villain che metterà alla prova Peter Parker? Volti Nuovi o Vecchie Conoscenze? Dopo aver rivisitato i classici avversari in "No Way Home", è improbabile rivedere subito Goblin o Doctor Octopus in salsa MCU. 🔗mistermovie.it

Tom Hardy's acclaimed movie Warrior is now streaming on Netflix - Home to many an original film, Netflix is often the go-to streamer of choice for many when it comes to selecting a movie to watch ... one of them being 2011's Warrior. The Tom Hardy film has ... 🔗radiotimes.com

This new Netflix movie is one of the most high-octane films Tom Hardy has ever been in, and is on the same level as Warrior and Mad Max - Tom Hardy has starred in some of the most action-packed movies around. There are the slick martial art fighting scenes in Warrior, the gritty, fast-paced car chases in Mad Max: Fury Road ... 🔗yahoo.com

Director of Tom Hardys Warrior still has plans for spin-off series: “There’s nothing like it on television” - In an interview with The Hollywood Reporter, O'Connor revealed that he has had hopes of getting a show following the 2011 film, starring Tom ... movies ever made. "The DNA of the movie Warrior ... 🔗yahoo.com