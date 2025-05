Mister Movie | Thunderbolts* | Florence Pugh e l’evoluzione dolorosa di Yelena Belova nell’MCU

Cosa riportano altre fonti

Florence Pugh rivela la mancanza di Scarlett Johansson sul set di 'Thunderbolts' e la pressione di rendere orgogliosa la sua mentore.

Mister Movie | Thunderbolts*: Florence Pugh Anticipa un Tono tra Oscurità e Commedia nel Nuovo Film Marvel - Florence Pugh ha recentemente rivelato che Thunderbolts* avrà un tono simile ai film prodotti da A24, suscitando curiosità e aspettative. Il film, che riunisce un gruppo di antieroi e criminali dell'MCU, si preannuncia come una svolta nel genere supereroistico. Un Tono Inedito per l'MCU: Oscurità e Commedia Durante un'intervista con Empire Magazine, Pugh ha descritto Thunderbolts* come "un film indipendente piuttosto tosto, in stile A24, con degli assassini e dei supereroi Marvel". 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Thunderbolts nuovo Trailer italiano del Super Bowl, il Film Marvel Debutta il 30 Aprile 2025 - Un Nuovo Trailer e Poster per Thunderbolts al Super Bowl Il Super Bowl ha regalato agli appassionati del Marvel Cinematic Universe un’anteprima esclusiva del tanto atteso Thunderbolts, con il rilascio del nuovo trailer ufficiale e un poster che anticipano l’arrivo nei cinema. La pellicola, che segna l’ingresso di una nuova banda di disadattati nel MCU, arriverà nelle sale italiane il 30 aprile 2025. 🔗mistermovie.it

Se ne parla anche su altri siti

Thunderbolts: David Harbour è arrabbiato con Pedro Pascal da 30 anni, ecco perché; Thunderbolts*: i dettagli della folle scena dopo i titoli di coda sono trapelati in rete [SPOILER]; The Mister, le novità sul film dall’autrice di Cinquanta sfumature di grigio; Thunderbolts*: Florence Pugh e l’evoluzione dolorosa di Yelena Belova nell’MCU. 🔗Ne parlano su altre fonti

Thunderbolts*, Florence Pugh e il cast: "Cadi solo quando non hai nessuno accanto" - Abbiamo incontrato in conferenza stampa Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan e il resto del cast di Thunderbolts*, dal 30 aprile al cinema. Il film dei Marvel Studios porta al Marvel Cinematic ... 🔗msn.com

Thunderbolts, esce il film con Sebastian Stan e Florence Pugh - Arriva in sala il superhero movie con Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour, Harrison Ford, Laurence Fishburne e Rachel Weisz in cui il governo americano crea un gruppo di antieroi chiamati Thu ... 🔗avmagazine.it

Thunderbolts, da oggi nelle sale italiane il nuovo film della Marvel con Florence Pugh e Sebastian Stan - La nuova pellicola ruota intorno ad un irriverente banda di anti eroi, con il compito di unirsi nonostante il loro passato per garantire un futuro al mondo. 🔗rtl.it