Mister Movie | The Couple Cambia Serata | Mediaset Sposta Ilary Blasi al Giovedì Arriva L’Isola!

Scopri perché Mediaset ha deciso di Spostare The Couple al Giovedì sera invece di cancellarlo, salvando il reality di Ilary Blasi grazie al montepremi milionario. L'Isola dei Famosi prende il suo posto al lunedì.

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | The Couple: Stasera scopriremo chi saluta! Sondaggi e pronostici sul reality di Canale 5 - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. La suspense è alle stelle! Scopri chi, secondo i pronostici, dovrà lasciare la casa di "The Couple" e quali strategie sono state messe in atto per salvarsi! 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Antonino Spinalbese a The Couple: Riavvicinamento a Belen e Nuove Avventure - Preparati, perché Antonino Spinalbese sta per sbarcare a The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che inizierà su Canale 5 il 7 aprile! Ma prima di entrare nella casa, Antonino ha fatto parlare di sé per un altro motivo: un avvistamento con l'ex Belen Rodriguez. Sarà vero riavvicinamento? Scopriamolo insieme. Antonino e Belen: Ritorno di Fiamma o Responsabilità Genitoriale? Le foto pubblicate dal settimanale Gente mostrano Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez complici e sorridenti in compagnia della loro figlia, Luna Marì. 🔗mistermovie.it

