Mister Movie | Genshin Impact | Varka Sbarca a Nod-Krai! Tutti i Dettagli sulla Nuova Regione

Genshin Impact | Varka Sbarca a Nod-Krai! Tutti i Dettagli sulla Nuova Regione

Il mondo di Teyvat si espande! Preparati a scoprire Nod-Krai, la Nuova area di Genshin Impact che precede Snezhnaya, con l'attesissimo arrivo di Varka e nuove fazioni.

Genshin Impact: Svelato il Doppiatore di Varka! Indizi sul Futuro di Mondstadt? - Scopri chi darà la voce al leggendario Varka in Genshin Impact e cosa significa per il futuro della storia a Mondstadt!

Elijah Wood Difende "Deep Impact": Un Blockbuster con un Cuore, Oltre lo Spettacolo! - Ricordate quando il cielo sembrava sul punto di caderci in testa? Era il 1998 e il cinema catastrofico viveva il suo momento d'oro con ben due film pronti a mostrarci la fine del mondo! Tra questi, c'era "Deep Impact", spesso messo in ombra dal più roboante "Armageddon". Ma Elijah Wood, uno dei protagonisti di "Deep Impact", ha qualcosa da dire al riguardo, ed è assolutamente interessante. Elijah Wood: Deep Impact va oltre il semplice film catastrofico! Perché Deep Impact è diverso da Armageddon? La riflessione di Elijah Wood.

Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura".

