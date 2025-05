Mister Movie | Film Sci-Fi Mai Realizzati | Da Alien 5 a Star Trek i Sogni Infranti di Hollywood

Scopri le storie dietro i più grandi Film di fantascienza che non abbiamo mai potuto vedere sul grande schermo. Progetti ambiziosi rimasti nel cassetto.

Mister Movie | Film su Franco Battiato, Rai Fiction prepara un biopic sull'icona della musica italiana? - Sembra che Rai Fiction stia coltivando un nuovo ambizioso progetto dedicato a una figura monumentale della cultura italiana. Dopo la produzione incentrata su Peppino Di Capri, le indiscrezioni, lanciate dal sito l'architetto, indicano che la prossima figura ad essere celebrata sul piccolo schermo sarà l'indimenticabile Franco Battiato. Si profila all'orizzonte un film biografico destinato a Rai 1, con l'obiettivo di narrare l'esistenza e il percorso artistico del poliedrico cantautore, compositore e regista siciliano.

Mister Movie | La Fattoria degli Animali: Andy Serkis svela un cast stellare per il film animato! - Scopri chi darà voce ai personaggi iconici del capolavoro di Orwell nell'adattamento animata diretto da Andy Serkis! Un cast pieno di sorprese e talento!

Mister Movie | Nicolas Cage è sé stesso in The Surfer: un'onda di follia e libertà nel nuovo film di Lorcan Finnegan - L'attore premio Oscar torna più selvaggio che mai in un thriller balneare assurdo e affascinante, dove l'unico limite è… la sceneggiatura

JJ Abrams parla del suo misterioso film sci-fi: ecco gli ultimi rumor! - Secondo le fonti del noto portale World of Reel, il nuovo film di JJ Abrams con Glen Powell e Jenna Ortega dovrebbe iniziare le riprese quest'estate: l'attore protagonista ha da poco terminato le ... 🔗cinema.everyeye.it