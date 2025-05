Mister Movie | Dragon Trainer Live-Action | Berk Prende Vita Davvero con Set Spettacolari!

Scopri come il remake Live-Action di Dragon Trainer punta su scenografie reali e effetti pratici per differenziarsi, con Dean DeBlois alla regia.

Mister Movie | Dragon Trainer – Trailer italiano – HD - Da venerdì 13 giugno al cinema Sito Web: http://www.dragontrainerilfilm.it/ Seguici su Facebook: facebook.com/universalpicturesit/ Trovaci su Instagram: instagram.com/universalpicturesit/ Seguici su Youtube: youtube.com/user/ItaUniversalpictures Seguici su X: x.com/UniversalPicsIt Seguici su TikTok: tiktok.com/@universalpicturesit Dal tre volte candidato all'Oscar® e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l'acclamata trilogia animata di DreamWorks Dragon Trainer, arriva una straordinaria reinterpretazione live-action del film che ha dato inizio ... 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Dragon Trainer Live-Action: Recensioni Entusiaste! Cosa Aspettarsi? - Preparati a rivivere la magia di "Dragon Trainer" come non l'hai mai vista! Dean DeBlois, il genio dietro i film d'animazione originali, ha diretto questo remake live-action. L'obiettivo? Ricreare l'avventura e l'emozione che hanno reso il classico del 2010 un successo mondiale. Prime Recensioni: "Dragon Trainer" Rinasce in Live-Action Mason Thames sarà Hiccup, Nico Parker interpreterà Astrid e Gerard Butler tornerà nei panni di Stoick. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Dragon Trainer 2, Data di Uscita del Sequel remake live-action - Con l'imminente debutto di Dragon Trainer in versione live-action previsto per il 2025, Universal Pictures ha svelato un'importante novità: l'uscita di un remake live-action di Dragon Trainer 2, che arriverà nei cinema due anni dopo il primo film della saga. La pellicola, che si posiziona come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica estiva del 2025, si preannuncia come un grande successo, con il ritorno del co-regista dell'originale, Dean DeBlois. 🔗mistermovie.it

Dragon Trainer | Un video dal backstage e due poster - La versione live action del classico d'animazione Dragon Trainer è sempre più vicina, e la sua campagna promozionale lo conferma. 🔗universalmovies.it

Dragon Trainer 2 live action è già confermato: incredibile, uscirà nel 2027 - Dopo alcune importanti anticipazioni da parte del regista sul live-action di Dragon Trainer, anche uno degli attori del film ha condiviso dettagli sulle difficoltà incontrate durante le riprese. 🔗cinema.everyeye.it

Pronti a volare? Ecco l'emozionante teaser ufficiale di Dragon Trainer - Dopo che, durante lo scorso CinemaCon di Las Vegas, Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita di Dragon Trainer 2, confermando la fiducia della major nel franchise, l'attenzione torna a ... 🔗cinema.everyeye.it