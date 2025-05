Mister Movie | Belen Rodriguez e l’Ex Angelo Edoardo | Ritorno di Fiamma a Milano?

Mister Movie | Belén Rodríguez torna sul Nove con Only Fun – Comico Show la nuova edizione - Il divertimento è pronto a tornare sul NOVE. Martedì 20 febbraio, in prima serata, prende il via la nuova edizione di "Only Fun – Comico Show", il programma che celebra la comicità italiana. Only Fun – Comico Show: al via la nuova stagione con Belén Rodríguez e i PanPers Quest'anno, a condurre lo show, un trio inedito e esplosivo: Belén Rodríguez, affiancata dai PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Antonino Spinalbese a The Couple: Riavvicinamento a Belen e Nuove Avventure - Preparati, perché Antonino Spinalbese sta per sbarcare a The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che inizierà su Canale 5 il 7 aprile! Ma prima di entrare nella casa, Antonino ha fatto parlare di sé per un altro motivo: un avvistamento con l'ex Belen Rodriguez. Sarà vero riavvicinamento? Scopriamolo insieme. Antonino e Belen: Ritorno di Fiamma o Responsabilità Genitoriale? Le foto pubblicate dal settimanale Gente mostrano Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez complici e sorridenti in compagnia della loro figlia, Luna Marì. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Alita Battle Angel 2: Rodriguez riaccende la speranza per il sequel! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Il regista Robert Rodriguez conferma l'interesse per un nuovo capitolo di Alita! Scopri cosa bolle in pentola per il futuro della cyborg più amata del cinema. 🔗mistermovie.it

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, sarebbero ai ferri corti, il retroscena clamoroso - Maretta in casa Rodriguez, le due sorelle sarebbero ad un punto di rottura a causa di un incontro tra Belen e il dj ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. 🔗comingsoon.it

Gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez: lite in famiglia e indizi social - Secondo le ultime indiscrezioni, le due sorelle avrebbero litigato in modo serio, i motivi dell'allontanamento non sono ancora chiari e sul web aumentano le speculazioni. 🔗msn.com

Novu fidanzatu per Belen Rodriguez? Tuttu nantu à l'amore secretu di a showgirl - Tutto sul gossip che sta infiammando il web. Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Gli ultimi anni, dal punto di vista sentimentale, e non solo, sono stati particolarmente intensi per la showgirl ... 🔗notizie.it