Mister Movie | Amici 24 Serale Shock | Doppia Eliminazione? Chiara Bacci e Antonia Nocca a Rischio!

Spoiler roventi sulla settima puntata del Serale di Amici 24: due allievi verso l'addio? Le anticipazioni su Chiara e Antonia.

Mister Movie | Amici 24: Raffaella Eliminata Shock! Cosa è successo nella Seconda Serata? - La tensione sale ad Amici: un solo eliminato, ma che colpo di scena! Amici 24 continua a tenere tutti con il fiato sospeso! La seconda puntata del serale, andata in onda il 29 marzo, è stata un vero e proprio rollercoaster di emozioni. Maria De Filippi ha annunciato l'eliminazione di un solo allievo, a differenza della settimana precedente, ma il nome ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme cosa è successo! Luk3 vs.

Mister Movie | Amici 24: Eliminazione Annullata? La Mossa di Malgioglio Sconvolge il Serale - Clamorosa indiscrezione sulla sesta puntata di Amici 24: il "non voto" di Cristiano Malgioglio potrebbe portare a una decisione senza precedenti.

Mister Movie | Amici 24: Eliminazione Shock della seconda puntata al serale - Amici 24: Un'Eliminazione Inaspettata Scuote il Serale! La seconda puntata del serale di Amici 24 è stata una vera bomba! Ma, fidati, non è stata come le altre. Abbiamo assistito a sfide al cardiopalma e, soprattutto, a un'eliminazione che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Vuoi sapere chi ha dovuto dire addio al sogno? Continua a leggere, ti svelerò tutti i dettagli! Come il Team di Anna e Deborah Ha Sconvolto i Piani! Raffaella Mitaritonna Eliminata La puntata è iniziata con una sfida al fulmicotone tra la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e quella di Emanuel Lo ...

Amici 24: "ecco chi sarà eliminato nella puntata di domani 26 aprile", lo spoiler - La puntata del 26 aprile di Amici 24 riserva una sola eliminazione: ci sono nuove indiscrezioni sul destino dei due allievi finiti al ballottaggio: ecco chi lascerebbe la scuola.