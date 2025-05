Mister Daniele Sciortino e la Rappresentativa Siciliana Under 19 sul tetto d’Italia!

Monrealelive.it - Mister Daniele Sciortino e la Rappresentativa Siciliana Under 19 sul tetto d’Italia! I giallorossi vincono il Torneo delle Regioni di futsal e riportano la coppa in Sicilia(Monrealelive.it) 🔗 Monrealelive.it

Mister Daniele Sciortino e la Rappresentativa Siciliana Under 19 pronti per il Torneo delle Regioni di Futsal - Manca poco al debutto delle Rappresentative Siciliane di Futsal al prestigioso torneo che si terrà in Emilia-Romagna dal 24 aprile al 1° maggio (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Mister Daniele Sciortino e la Rappresentativa Siciliana Under 19 pronti per il Torneo delle Regioni di Futsal