Mission Impossible – Rogue Nation | tutto quello che c’è da sapere sul film

Mission Impossible – Rogue Nation: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 1 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Rogue Nation, il film d'azione diretto da Christopher McQuarrie uscito nel 2015 e con protagonista ancora una volta Tom Cruise. Si tratta del quinto film che fa riferimento alla saga di Mission Impossible, per cui è il quinto capitolo che sceglie come protagonista l'agente Ethan Hunt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

La trama

La nuova avventura dell'agente Ethan Hunt lo vede nuovamente operativo sul fronte terroristico. L'agente della IMF ha scoperto che un gruppo di terroristi vuole acquistare un gas nervino, motivo per cui si mette sulle loro tracce. Il suo obiettivo è quello di stanare l'attività criminale internazionale di recente fondazione che risponde al nome de Il Sindacato.

