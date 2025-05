Mission | Impossible – Rogue Nation come Tom Cruise ha realizzato lo stunt dell’aereo

Mission: Impossible – Rogue Nation, come Tom Cruise ha realizzato lo stunt dell’aereoContro ogni previsione, Tom Cruise ha superato sé stesso ancora una volta con la sua pericolosa acrobazia aerea in Mission: Impossible – Rogue Nation (qui la recensione), ma come ci è riuscito? L’attore ha una lunga lista di film di grande successo, ma le sue abilità non sono l’unico strumento per mantenere il suo status di superstar di Hollywood. Nel corso degli anni, ha infatti compiuto molte acrobazie folli che hanno ripetutamente messo a rischio la sua vita – si veda quella sul Burj Khalifa in Mission: Impossible – Protocollo fantasma – ma ogni volta che l’attore sembra aver raggiunto il suo limite, se ne esce con una dimostrazione ancora più folle di coraggio e abilità fisica.Tom Cruise è dunque ormai diventato il volto di elaborate sequenze d’azione, attirando folle enormi sempre desiderose di vederlo scalare una montagna a mani nude (Mission: Impossible 2) o gettarsi con la moto da un dirupo (Mission: Impossible – Dead Reckoning). 🔗 TomhaloContro ogni previsione, Tomha superato sé stesso ancora una volta con la sua pericolosa acrobazia aerea in(qui la recensione), maci è riuscito? L’attore ha una lunga lista di film di grande successo, ma le sue abilità non sono l’unico strumento per mantenere il suo status di superstar di Hollywood. Nel corso degli anni, ha infatti compiuto molte acrobazie folli che hanno ripetutamente messo a rischio la sua vita – si veda quella sul Burj Khalifa in– Protocollo fantasma – ma ogni volta che l’attore sembra aver raggiunto il suo limite, se ne esce con una dimostrazione ancora più folle di coraggio e abilità fisica.Tomè dunque ormai diventato il volto di elaborate sequenze d’azione, attirando folle enormi sempre desiderose di vederlo scalare una montagna a mani nude (2) o gettarsi con la moto da un dirupo (– Dead Reckoning). 🔗 Cinefilos.it

