Misano via libera al bilancio | avanzo di 5 milioni

bilancio 2024 del comune di Misano, chiuso con un avanzo di circa 5 milioni e 300 mila euro. Numeri in linea con quelli dell’anno precedente. La maggior parte dell’avanzo sarà usato per spese obbligatorie secondo la legge e per far fronte alle esigenze durante il corso dell’anno. La parte dedicata ad investimenti ammonta invece a circa 2 milioni e mezzo, di cui un milione sarà utilizzato nel breve periodo per lavori manutentivi a strade e piazze."La gestione finanziaria è virtuosa e trasparente – commenta Giuseppina Ferri, assessora al bilancio – È improntata al progresso di tutto il territorio e con una buona capacità di intercettare fondi europei, nazionali e regionali per sostenere i progetti". Da segnalare anche la progressiva diminuzione dell’indebitamento, ora al 2,14 per cento. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Misano, via libera al bilancio: avanzo di 5 milioni Approvato il2024 del comune di, chiuso con undi circa 5e 300 mila euro. Numeri in linea con quelli dell’anno precedente. La maggior parte dell’sarà usato per spese obbligatorie secondo la legge e per far fronte alle esigenze durante il corso dell’anno. La parte dedicata ad investimenti ammonta invece a circa 2e mezzo, di cui un milione sarà utilizzato nel breve periodo per lavori manutentivi a strade e piazze."La gestione finanziaria è virtuosa e trasparente – commenta Giuseppina Ferri, assessora al– È improntata al progresso di tutto il territorio e con una buona capacità di intercettare fondi europei, nazionali e regionali per sostenere i progetti". Da segnalare anche la progressiva diminuzione dell’indebitamento, ora al 2,14 per cento. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

