Mirco Martina Melissa Melania e Mattia chi sono i cinque figli di Cristiana Ciacci e chi sono i tre padri

Mirco, Martina, Melissa, Melania e Mattia sono i cinque figli di Cristiana Ciacci nati da tre compagni diversi. Quando è rimasta incinta del primo figlio era molto giovane, ma felicissima. Tuttavia, la reazione di Little Tony alla notizia della gravidanza, non fu quella che Cristiana si aspettava. "Aveva il terrore di non piacere più al pubblico femminile, di sembrare vecchio. Quando gli ho annunciato di aspettare il primo figlio – ne ho cinque – l'ha presa malissimo: "Che tragedia". Poi ha capito che l'immagine di nonno rock invece andava forte", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Cristiana Ciacci ha cinque figli avuti da tre papà diversi. I nomi dei tre papà non sono noti. I nomi dei figli iniziano tutti con la lettera M ("M" da mamma): Mirco, Melissa, Martina, Melania e il più piccolo Mattia.

