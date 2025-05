Mio figlio Mattia Battistetti morto a 23 anni in cantiere partito per la guerra disarmato di sicurezza In questo Primo maggio non ho niente da festeggiare

niente sarebbe più stato. 🔗 Leggo.it - «Mio figlio Mattia Battistetti morto a 23 anni in cantiere, partito per la guerra disarmato di sicurezza. In questo Primo maggio non ho niente da festeggiare» «Ricordo transenne, lampeggianti e una dottoressa che ripeteva ?non potete entrare?. Poi la sua sagoma sotto il lenzuolo bianco e la certezza chesarebbe più stato. 🔗 Leggo.it

Mattia Maestri in coma a 4 anni per il formaggio contaminato, risarcimento di 1 milione di euro. Il papà: “Con mio figlio così non posso essere felice” - «Mamma, papà, vedo i mostri». Sono state queste le ultime parole di Mattia Maestri il 7 giugno 2017, prima di precipitare in un buio da cui non si è più risvegliato. Da quel giorno non vede, non parla, non muove più un muscolo. Sente solo le voci, ma non riesce a riconoscerle. Aveva quattro anni quando ha mangiato un formaggio prodotto con latte crudo contaminato da Escherichia coli, e da allora è in stato vegetativo. 🔗thesocialpost.it

«Mio figlio Mattia Minguzzi non è stato ucciso per una resa dei conti» - Mattia Ahmet Minguzzi non è stato ucciso per uno scontro o una lite. E nemmeno per «futili motivi, come è stato detto. Non è stata una resa dei conti». A parlare con il Corriere della Sera oggi è lo chef Andrea Minguzzi. Suo figlio è morto due giorni fa dopo essere stato accoltellato in un mercato di Istanbul in Turchia il 24 gennaio. Due settimane in terapia intensiva non sono bastate a salvarlo. 🔗open.online

Mattia Maestri in coma a 4 anni per il formaggio contaminato, 1 milione di euro alla famiglia. Il papà: «Ma con mio figlio così non posso essere felice» - «Non posso dirmi felice per la sentenza di Cassazione di ieri, perché dopo aver perso un figlio non si può più dirsi felici. Dico però che c'è stato un... 🔗leggo.it

La madre di Mattia Battistetti: «Ucciso in cantiere a 23 anni. Ogni giorno per due volte vado a trovarlo al cimitero» - La storia di Mattia Battistetti, morto sul lavoro a 23 anni a Montebelluna schiacciato da un carico di 15 quintali. La madre: «Una coltellata essere al processo, ma glielo devo» ... 🔗corriere.it

