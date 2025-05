Mio figlio Andrea l’ho amato con la scrittura Ci sarei dovuto essere di più Con Elena è stato diverso perché ero più grande | così Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi è stato ospite a "La Volta Buona", ieri mercoledì 30 aprile e ha raccontato della sua paternità. L'attore e regista infatti ha due figli: Andrea nato nel 1995 da Rosella Zito e Elena, nata nel 2006 da Vittoria Puccini."Mio figlio Andrea l'ho amato attraverso gli strumenti che avevo, con la musica, la scrittura. – ha confessato Preziosi – Ero lontano, ci sarei dovuto essere di più anche fisicamente. Con Elena, invece, è stato molto diverso perché ero più grande, c'era la leggerezza di non prendersi troppo sul serio. È stato diverso perché, forse, ero cambiato io. Non so se migliorato o peggiorato sicuramente ho avuto la fortuna e insieme sfortuna di non averli mai avuti sotto lo stesso tetto".E ancora: "All'epoca ero uno studente, non avevo idea di come sarebbe stata la mia vita.

