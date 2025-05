Minni | Quanta medicina nei miti greci

Minni, miti dell'antica grecia e medicina (C.G. Edizioni Medico scientifiche). L'autore del volume, professore emerito di chirurgia dell'Università di Bologna, ne racconta le geste, sottolineando quanto evidenti siano le connessioni tra quelle leggendarie figure e le pratiche mediche.Professor Minni, lei è un chirurgo e uno studioso, ha insegnato chirurgia, come nasce questa passione per la mitologia greca? "È un amore coltivato in famiglia, sin da quando ero bambino. Mio padre è stato insegnante di greco e preside di liceo, sono cresciuto in una casa dove la mitologia greca era una specie di parente stretto e, invece delle favole classiche, i miei genitori mi facevano addormentare leggendomi le avventure del Minotauro, di Ulisse e di Polifemo.

