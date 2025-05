Ministra Calderone a Montemurlo lungo abbraccio con la mamma di Luana

Montemurlo, 1 maggio 2025 – "Io sono una mamma e una nonna e sono venuta qui prima di tutto per portarle la mia vicinanza". Così la Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha preso la parola durante la cerimonia per l'intitolazione della strada a Luana D'Orazio rivolgendosi alla mamma, Emma Marrazzo, della giovane operaia uccisa sul lavoro. intitolazione strada per Luana d'orazio "La perdita di un figlio o una figlia è il primo incubo di un genitore che lo mette al mondo, comprendo quello che sta passando - ha detto la Ministra commossa rivolgendosi direttamente a Emma Marrazzo - Strappando Luana all'effetto dei suoi cari, di suo figlio che aveva appena cinque anni, è stato commesso un delitto universale"."Il modo per onorare la memoria di Luana - ha aggiunto la Ministra - e di tutti quei ragazzi e ragazze che hanno perso la vita sul lavoro è di fare tutti dignitosamente il nostro lavoro mettendocela tutta. 🔗 Lanazione.it - Ministra Calderone a Montemurlo, lungo abbraccio con la mamma di Luana , 1 maggio 2025 – "Io sono unae una nonna e sono venuta qui prima di tutto per portarle la mia vicinanza". Così ladel Lavoro Marina Elviraha preso la parola durante la cerimonia per l'intitolazione della strada aD'Orazio rivolgendosi alla, Emma Marrazzo, della giovane operaia uccisa sul lavoro. intitolazione strada perd'orazio "La perdita di un figlio o una figlia è il primo incubo di un genitore che lo mette al mondo, comprendo quello che sta passando - ha detto lacommossa rivolgendosi direttamente a Emma Marrazzo - Strappandoall'effetto dei suoi cari, di suo figlio che aveva appena cinque anni, è stato commesso un delitto universale"."Il modo per onorare la memoria di- ha aggiunto la- e di tutti quei ragazzi e ragazze che hanno perso la vita sul lavoro è di fare tutti dignitosamente il nostro lavoro mettendocela tutta. 🔗 Lanazione.it

