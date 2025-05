Minenna si difende in aula | Con Pini mai colloqui operativi

Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, indagato per truffa e atti corruttivi nel caso delle mascherine fasulle prodotte in Cina e fatte arrivare a fiumi nel 2020, nella prima ondata covid, all'Ausl Romagna.L'inchiesta era esplosa nel giugno 2023 e coinvolse anche Gianluca Pini, ex deputato della Lega (accusato di aver importato in Romagna 4 milioni di mascherine prodotte in Cina per un importo di 3,5 milioni di euro) che poi uscì dal procedimento con un patteggiamento a due anni. L'ex dirigente di Stato – nominato in quota 5Stelle all'epoca del Conte Due – s'è ieri difeso davanti al giudice per l'udienza preliminare Ilaria Rosati ribadendo la sua estraneità ai fatti: "Con Pini con avevo rapporti operativi. Tra me e lui solo qualche dialogo di natura politica".

