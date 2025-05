Milik resta alla Juve a sorpresa | rinnovo strategico per tagliare i costi

sorpresa, ma che riflette pienamente la nuova politica finanziaria della Juventus. Il club bianconero ha comunicato ufficialmente il rinnovo di Arkadiusz Milik fino al 30 giugno 2027. Un prolungamento che non nasce da esigenze tecniche sul campo, quanto da una. 🔗 Torinotoday.it - Milik resta alla Juve (a sorpresa): rinnovo strategico per tagliare i costi Un annuncio che ha colto molti di, ma che riflette pienamente la nuova politica finanziaria dellantus. Il club bianconero ha comunicato ufficialmente ildi Arkadiuszfino al 30 giugno 2027. Un prolungamento che non nasce da esigenze tecniche sul campo, quanto da una. 🔗 Torinotoday.it

Milik Juve, si riapre a sorpresa la pista della permanenza a Torino? Ci sono novità sul futuro del polacco - di Redazione JuventusNews24Milik Juve, si riapre a sorpresa la pista della permanenza? Ci sono novità sul futuro del polacco, praticamente mai utilizzato in questa stagione L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Arkadiusz Milik, che nelle ultime ore ha informato attraverso il proprio account Instagram di continuare a lavorare in palestra in attesa del rientro. In vista della prossima sessione estiva il mercato Juve va a caccia oltre che di un nuovo nove titolare anche di un attaccante di riserva. 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: due giornate di squalifica per Yildiz, Milik rinnova a sorpresa, novità sul futuro di Vlahovic - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 29 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 28 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 27 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 26 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 29 aprile 2025 Vlahovic Juve (Moretto), storia ... 🔗juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina del futuro - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve: un sogno, due obiettivi e un’opzione a sorpresa. I quattro candidati alla panchina bianconera in vista della prossima stagione L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus, con Igor Tudor che ha accettato l’incarico di traghettatore fino al termine di questa stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero quattro le soluzioni: il sogno resta Conte, dietro al tecnico del Napoli resistono le candidature di Pioli e Gasperini. 🔗juventusnews24.com

Sorpresa: la Juventus prolunga il contratto a Milik. Per motivi... di bilancio - Un anno in più, stesso stipendio di 3,5 milioni. Ma spalmato su due stagioni. Per i conti. Resta da capire la strategia sportiva ... 🔗rainews.it

Milik Juventus, l’ultimo rinnovo a sorpresa apre due scenari per il futuro: a cosa pensa la società. Gli aggiornamenti - Milik Juventus, l’ultimo rinnovo a sorpresa apre due scenari per il futuro: a cosa pensa la società bianconera. Gli aggiornamenti sul centravanti L’ultimo rinnovo a sorpresa di Arkadiusz Milik, quest’ ... 🔗juventusnews24.com

Juve, Milik rinnova fino al 2027: la mossa geniale di Giuntoli sul contratto dell’ex Napoli dopo il calvario - Nonostante una stagione da spettatore per via degli infortuni e l’esclusione dai piani tecnici, Milik rinnova con la Juve fino al 2027: la scelta strategica di Giuntoli ... 🔗sport.virgilio.it