Milik Juventus l’ultimo rinnovo a sorpresa apre due scenari per il futuro | a cosa pensa la società Gli aggiornamenti

Milik Juventus, l’ultimo rinnovo a sorpresa apre due scenari per il futuro: a cosa pensa la società bianconera. Gli aggiornamenti sul centravantil’ultimo rinnovo a sorpresa di Arkadiusz Milik, quest’anno mai sceso in campo con la Juventus tra un infortunio e l’altro, apre di fatto a due scenari del tutto inaspettati fino a qualche settimana fa.Secondo quanto riportato da Tuttosport da un lato la Juve potrebbe pensare di recuperarlo totalmente e puntare su di lui in futuro. Altrimenti, precisa il Corriere dello Sport, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio sul mercato oppure ceduto in prestito con ingaggio pagato da chi lo vorrà. .com 🔗 Juventusnews24.com - Milik Juventus, l’ultimo rinnovo a sorpresa apre due scenari per il futuro: a cosa pensa la società. Gli aggiornamenti dueper il: alabianconera. Glisul centravantidi Arkadiusz, quest’anno mai sceso in campo con latra un infortunio e l’altro,di fatto a duedel tutto inaspettati fino a qualche settimana fa.Secondo quanto riportato da Tuttosport da un lato la Juve potrebbere di recuperarlo totalmente e puntare su di lui in. Altrimenti, precisa il Corriere dello Sport, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio sul mercato oppure ceduto in prestito con ingaggio pagato da chi lo vorrà. .com 🔗 Juventusnews24.com

