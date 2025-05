Milano Piero Muscari si racconta | dopo 40 anni di Partita IVA arriva il suo primo libro autobiografico

dopo aver dato voce per decenni a imprenditori, professionisti e artigiani, l’editore radiofonico Piero Muscari si mette in gioco con un libro che è un viaggio personale tra memoria e gratitudine.dopo una vita trascorsa a raccontare le storie degli altri, Piero Muscari ha deciso che è arrivato il momento di raccontare la propria. L’editore radiofonico calabrese, che oggi si divide tra Milano e Vibo Valentia, ideatore del format “Eccellenze Italiane” annuncia l’uscita del suo primo libro autobiografico prevista per luglio. Un’opera che arriva a coronamento di 40 anni di attività professionale e di un compleanno speciale: i suoi 60 anni.“raccontare la propria storia. Difficile, ma necessario ed emozionante!” scrive Muscari in un post intenso e personale. “Per anni ho convinto centinaia di imprenditori, professionisti, artigiani e visionari sull’importanza di raccontarsi”, aggiunge. 🔗 Laprimapagina.it - Milano. Piero Muscari si racconta: dopo 40 anni di Partita IVA, arriva il suo primo libro autobiografico aver dato voce per decenni a imprenditori, professionisti e artigiani, l’editore radiofonicosi mette in gioco con unche è un viaggio personale tra memoria e gratitudine.una vita trascorsa are le storie degli altri,ha deciso che èto il momento dire la propria. L’editore radiofonico calabrese, che oggi si divide trae Vibo Valentia, ideatore del format “Eccellenze Italiane” annuncia l’uscita del suoprevista per luglio. Un’opera chea coronamento di 40di attività professionale e di un compleanno speciale: i suoi 60.“re la propria storia. Difficile, ma necessario ed emozionante!” scrivein un post intenso e personale. “Perho convinto centinaia di imprenditori, professionisti, artigiani e visionari sull’importanza dirsi”, aggiunge. 🔗 Laprimapagina.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Ho fatto il camallo, come mio padre. Quando sono arrivato a Milano dormivo in una macchina scassata. Non avevo neanche i soldi per mangiare”: Francesco Baccini si racconta - Sono come Numero Uno di Alan Ford.Barba bianca, lunga, sdentato… Rappresenta la mia infanzia e adolescenza.In adolescenza avrà visto anche altro. Come ha raccontato Woody Allen, andavamo in edicola, acquistavamo un quotidiano e dentro ci nascondevamo il giornaletto erotico o porno. Con il sesso ho iniziato tardissimo.Età? A 21 anni; per questo ho intrapreso la carriera di cantautore.Quando ha capito l’equazione sesso-musica? Al liceo ero grasso e suonavo solo musica classica. 🔗ilfattoquotidiano.it

Thuram Inter, il parrucchiere dell’attaccante racconta: «Marcus ama l’Inter, a Milano si trova benissimo». E poi svela ciò che è successo prima della partita di Rotterdam… - di RedazioneThuram Inter, il parrucchiere dell’attaccante ha raccontato alcuni aneddoti sul francese: le sue parole Marcus Thuram è un giocatore che non solo si distingue per le sue abilità calcistiche, ma anche per il suo stile personale. Recentemente, il suo parrucchiere Antoine Zefrai ha condiviso alcuni aneddoti interessanti riguardanti il francese ai microfoni di gianlucadimarzio.com. LA SERA PRIMA DI ROTTERDAM – «La sera prima della partita sono andato a Rotterdam da lui, doveva rifare le treccine. 🔗internews24.com

Schelotto racconta il nipote di Del Piero a CM: "E' il mio figlioccio, in campo un toro alla Lautaro" - Ezequiel Schelotto parla già da allenatore: `Mi piacerebbe fare quel percorso, ma per ora sono ancora concentrato sul campo`, ci racconta nella... 🔗calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Galà delle Eccellenze Italiane 2021. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media