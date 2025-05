Milano i guai della Darsena | Degrado e insicurezza Servono più controlli

Degrado e la ricerca di una nuova identità. È la Darsena, che proprio ad aprile del 2015 veniva inaugurata nella sua nuova veste. Un piccolo bacino dedicato alla socialità e al tempo libero. Dieci anni dopo la festa per il restyling, il porto cittadino - che si è arricchito di un mercato coperto e alcuni negozi sulla sponda di piazza XXIV maggio, è assediato dalla movida del weekend e da quello che ne resta nelle mattine seguenti.Lo conferma anche Angelo, lo storico fiorista della Darsena, presente da 35 anni. "Dicono che hanno migliorato l'area, ma secondo me l'hanno peggiorata. Ci sono volte che sembra proprio una latrina, mancando peraltro i servizi pubblici, mentre nel vecchio mercato i gabinetti c'erano". Accanto al Degrado ci sono anche problemi di sicurezza che riguardano la notte.

Darsena a Milano dieci anni dopo il restyling: “Qui solo degrado e abbandono. Il rilancio è un ricordo” - MILANO – Ogni sabato mattina, la Darsena si risveglia tra i resti della notte: bottiglie di vetro sparse, escrementi lasciati in giro, una nuova scritta su un muro, senza tetto che bivaccano. Dieci anni dopo la riqualificazione pensata per Expo 2015, il progetto iniziale è solo un ricordo. Al suo posto, degrado e marginalità, tra il dispiacere e le difficoltà di chi ci vive, ci lavora o prova a difenderla. 🔗ilgiorno.it

I guai della Darsena: "Degrado e insicurezza. Servono più controlli" - Ha da poco compiuto dieci anni, tra problemi di degrado e la ricerca di una nuova identità. È la Darsena, che proprio ad aprile del 2015 veniva inaugurata nella sua nuova veste. Un piccolo bacino dedicato alla socialità e al tempo libero. Dieci anni dopo la festa per il restyling, il porto cittadino - che si è arricchito di un mercato coperto e alcuni negozi sulla sponda di piazza XXIV maggio, è assediato dalla movida del weekend e da quello che ne resta nelle mattine seguenti. 🔗ilgiorno.it

La dj Charlotte De Witte fa ballare la folla in Darsena a Milano: video - Piazza XXIV Maggio piena di ragazzi. Tutti a ballare al ritmo imposto dalla musica della dj belga Charlotte De Witte. Venerdì 4 aprile la dj ha riempito la Darsena di Milano. L'annuncio era arrivato direttamente sui social: "Ciao Milanooo! Sono qui, in piazza XXIV Maggio. Sono molto felice di... 🔗milanotoday.it

Dieci anni di Darsena, all’insegna del degrado. La proposta contro i graffiti: muri pieni di piante - Municipio 1 in campo per il Porto di Milano. Il parlamentino propone al Comune di installare piante lungo le pareti di mattoni in vista delle Olimpiadi. “La soluzione del natural wall può risolvere il ... 🔗msn.com