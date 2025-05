Milano consulenze ombra nel 2017 | Nessuna traccia dei lavori

Milano – Per arrivare alle radici di uno dei "conflitti di interessi" nella Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, e della presunta corruzione con "utilità" in cambio dell'appoggio offerto nelle sedute al progetto del "palazzo nel cortile" Hidden Garden in piazza Aspromonte, gli inquirenti sono tornati al 2017. E hanno passato al setaccio i documenti del progetto di sviluppo immobiliare dell'area di 40mila metri quadrati ex CF Gomma di Cinisello Balsamo, che fu uno stabilimento Pirelli. I nomi degli architetti Giovanna Longhi e Laura Montedoro, ex componenti della commissione, spuntano nelle tavole tecniche della Proposta preliminare di piano attuativo sul progetto di Cinisello a cura dell'architetto Paolo Mazzoleni, assessore all'Urbanistica a Torino, coinvolto in diverse inchieste sull'urbanistica milanese e ora indagato anche per corruzione in relazione all'operazione in piazza Aspromonte promossa da Bluestone.

