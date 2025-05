Milano centinaia di militanti di Azione Studentesca per ricordare Ramelli

Ilgiornale.it - Milano, centinaia di militanti di Azione Studentesca per ricordare Ramelli Lo studente vittima cinquant'anni fa dell'odio rosso rappresenta "il simbolo di Libertà e coraggio che deve essere comune a tutti gli studenti d'Italia" 🔗 Ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Occupato il liceo Manzoni di Milano: centinaia di studenti in protesta - Il liceo Manzoni di Milano apre una nuova stagione di occupazioni delle scuole superiori meneghine. L'istituto di via Orazio è stato occupato a partire dalle prime ore di lunedì 10 febbraio, come riportato dal Corriere. Gli studenti, a centinaia, hanno votato per l'azione durante un'assemblea. ... 🔗milanotoday.it

Ladri in azione da Autelier, il negozio dei ragazzi autistici in via Valtorta a Milano: due arresti - Milano, 30 aprile 2025 – Ladri in azione, nella notte tra martedì e mercoledì, da AUTelier, l’outlet e spazio eventi gestito da persone nello spettro autistico in via Valtorta a Milano. Dopo aver sfondato la vetrina del negozio, due malviventi sono entrati, hanno rubato la cassa e sono scappati. Ma il rumore ha svegliato i residenti in zona Turro, che hanno subito chiamato il 112. Immediatamente sono intervenute alcune volanti della polizia che sono riusciti a intercettare i ladri, arrestati per furto aggravato. 🔗ilgiorno.it

Ultima Generazione: Milano, assolti per l’azione all’istallazione L.O.V.E. di Cattelan - Milano: Coscienti di essere dalla parte giusta della storia Milano, 3 marzo 2025 – Stamattina presso il tribunale di Milano si è tenuta l’udienza per l’azione del 15 gennaio 2023 sul basamento dell’opera L.O.V.E di Maurizio Cattelan. Le persone coinvolte di Ultima Generazione sono 3 Fioretta, Sandro e Leonardo. I capi di imputazione: art. 110 c.p,, 518 duoedecies cp. Il Comune di Milano si è costituito parte civile, e nell’udienza del 18 marzo 2024 il giudice ha accettato la richiesta della difesa e dell’avv. 🔗puntomagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Milano, centinaia di militanti di Azione Studentesca per ricordare Ramelli; Rimosso il manifesto per Sergio Ramelli, a Torino compare uno striscione contro Comune; I partiti italiani in ordine sparso sul futuro dell'Ucraina e sul ruolo europeo; Attiviste costrette a spogliarsi in questura, il sit in a Brescia: Non abbiamo paura, denunceremo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milano, centinaia di militanti di Azione Studentesca per ricordare Ramelli - Lo studente vittima cinquant'anni fa dell'odio rosso rappresenta "il simbolo di Libertà e coraggio che deve essere comune a tutti gli studenti d'Italia" ... 🔗ilgiornale.it

Saluti romani al Corteo per Ramelli. Ma in lontananza si sente cantare "Bella ciao". VIDEO - Poche centinaia di metri, ma altissima densità simbolica: da piazzale Gorini a via Paladini, oltre 2.000 militanti di estrema destra – Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione e altre sigle della “Rete d ... 🔗affaritaliani.it

A Milano centinaia in piazza per l’Ucraina: “Usa con Putin, noi non brindiamo con la vodka” - Sono diverse centinaia le persone che hanno gremito piazza Mercanti a Milano per manifestare il loro ... La mobilitazione è stata promossa da Azione, ma in piazza ci sono anche esponenti del ... 🔗msn.com