Milano aumentano furti e borseggi nei negozi e sui mezzi pubblici

negozio" 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Milano, aumentano furti e borseggi nei negozi e sui mezzi pubblici Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" incontra i commercianti esasperati: "Rubano vestiti ma anche ai clienti ino" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

La ’Festa della polizia’. Calano reati e furti in casa. Aumentano le frodi in rete - La trappola scatta quasi sempre con un falso sms della banca, che avverte di un problema sul proprio conto, oppure l’ennesima truffa arriva via mail o attraverso una semplice telefonata del finto carabiniere. "Deve bloccare il bonifico partito dal suo conto" e ancora: "Deve versare subito dei soldi per aiutare un parente". La fantasia dei criminali non conosce confini. Non solo, le frodi informatiche passano dai programmi che usiamo con maggiore frequenza, per lavoro o per svago, sui nostri Pc e sui nostri cellulari. 🔗ilrestodelcarlino.it

Arrestati due francesi specializzati in furti di valigie all'aeroporto di Milano Malpensa: ecco come facevano - Due cittadini francesi arrestati a Malpensa per furti ai passeggeri. La Polizia intensifica i controlli per garantire la sicurezza. 🔗notizie.virgilio.it

Aumentano i prezzi delle uova negli Usa e ora c’è anche il contrabbando dal Messico (crescono anche i furti) - Non solo droga e migranti irregolari: ora sono le uova l’altro grosso problema che perseguita l’amministrazione Trump al confine col Messico. A distanza di pochi giorni dalla lettera con cui il dipartimento dell’agricoltura statunitense chiedeva alla Danish egg association l’importazione dall’Ue di maggiori carichi di uova, i prezzi del prodotto non accennano ad assestarsi. Anzi: l’inflazione sta aumentando vertiginosamente in rapporto all’epidemia di influenza aviaria in corso. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Milano, in aumento furti e borseggi nei negozi oltre che sui mezzi pubblici; Milano, aumentano furti e borseggi nei negozi e sui mezzi pubblici; A Milano calano i reati, aumentano gli arresti ma i minorenni sono sempre più violenti; Aumento TARI: la soluzione de iBarbari - Striscia la notizia Video. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano: aumentano arresti e rapine, cresce l’aggressività giovanile - Nel 2024 la Polizia di Stato ha arrestato nella Città metropolitana di Milano, compreso il capoluogo ... “I reati predatori di strada, come furti, borseggi e rapine, sono al centro delle attenzioni ... 🔗agenzianova.com

Furti e omicidi: la spirale della criminalità a Milano - Recentemente, Milano è stata scossa da un episodio di violenza che ha messo in evidenza la crescente preoccupazione per la sicurezza nella città. Dawda Bandeh, un cittadino gambiano con regolare perme ... 🔗notizie.it

Furti e borseggi alla Design Week: sette persone fermate fuori e dentro la fiera - Milano capitale del design e dell'innovazione ... visitatori della fiera e delle attrazioni in giro per la città. I furti al Salone del Mobile Martedì scorso, intorno alle 12, i poliziotti ... 🔗milanotoday.it