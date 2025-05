Milan Joao Felix | Kaká il mio modello Ecco cosa vorrei rubargli

Joao Felix, fantasista del Milan, ha sempre avuto un'ammirazione per Ricardo Kaká: alla 'Gazzetta' ha rivelato un retroscena su di lui 🔗 Pianetamilan.it - Milan, Joao Felix: “Kaká il mio modello. Ecco cosa vorrei rubargli” , fantasista del, ha sempre avuto un'ammirazione per Ricardo: alla 'Gazzetta' ha rivelato un retroscena su di lui 🔗 Pianetamilan.it

Joao Felix, piede di velluto. "Kakà un idolo da imitare. Pure l’Inter mi ha cercato ma volevo venire al Milan» - Nel nome di Kakà. Per Joao Felix "un idolo, da sempre". Per Zlatan Ibrahimovic un paragone "che non è giusto fare, ma sì, me lo ricorda. Entrambi fluidi, dinamici. Ricardo era più concreto, a Joao piace di più fare i “giochini“. Però gliel’ho detto: Natale arriva una volta sola, il gol con la Roma è stata una magia e lui è così, ma con l’Empoli doveva chiudere la partita". Di fatto, il 25enne arrivato in prestito secco dal Chelsea ("ma se farà bene tutto è possibile", Ibra dixit) è all’ennesimo bivio di una carriera tra un’etichetta e l’altra: da enfant prodige dal talento purissimo a flop, ... 🔗sport.quotidiano.net

Joao Felix: “Vorrei fare la storia nel Milan come Kaká” | VIDEO - Joao Felix, nuovo attaccante rossonero, si è presentato in conferenza stampa a 'Casa Milan': Ricardo Kaká è sempre stato un suo idolo Conferenza stampa di presentazione, ieri pomeriggio a 'Casa Milan', per Joao Felix, attaccante portoghese classe 1999 che i rossoneri hanno prelevato in prestito secco dal Chelsea nell'ultimo giorno del calciomercato invernale. Per l'occasione, Joao Felix ha rivelato il suo idolo fosse Ricardo Kaká e come gli piacerebbe poter fare per il Diavolo quanto fatto dal brasiliano. 🔗pianetamilan.it

Kaká a Joao Felix: “Che tu possa avere molto successo al Milan” - Joao Felix, nuovo attaccante del Milan, ha parlato a 'Milan TV' del suo idolo Ricardo Kaká. Il quale gli ha risposto così via social 🔗pianetamilan.it

