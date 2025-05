Milan Joao Felix | Ero molto felice per aver debuttato con gol a San Siro

Joao Felix, fantasista del Milan, ha ricordato il suo primo impatto con il mondo rossonero: il gol del 3-1 in Coppa Italia contro la Roma 🔗 Pianetamilan.it

L’ex tecnico di Joao Felix: “Milan squadra ideale per lui. Ero sicuro che …” - L'ex allenatore di Joao Felix ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al portoghese, nuovo acquisto del Milan 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, ritorno al futuro per Joao Felix? L’indiscrezione - Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗pianetamilan.it

Addio al Milan, Joao Felix può tornare a casa: il Benfica ci pensa per il Mondiale per Club - L`avventura al Milan non è andata secondo le aspettative e per Joao Felix ora spunta una nuova ipotesi: tornare a casa, tornare al Benfica.... 🔗calciomercato.com

Milan, Joao Felix risponde alle polemiche: messaggio chiaro ai tifosi! - Joao Felix manda un messaggio inequivocabile a tutto il mondo Milan: il portoghese ha rigettato le polemiche con una risposta netta. 🔗spaziomilan.it

MILAN - Joao Felix: "E’ difficile dire no a questo club, è una maglia diversa dalle altre” - L’attaccante del Milan, Joao Felix, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulle sue impressioni con i rossoneri. Queste le sue parole: “Ero molto felice di aver debuttato con una rete a San Siro, di fr ... 🔗napolimagazine.com

Joao Felix lancia il Milan: «Vogliamo vincere la Coppa Italia e finire bene la stagione. Vi racconto le emozioni del mio arrivo in rossonero» - Joao Felix, calciatore del Milan, ha parlato del finale di stagione del club rossonero: l’obiettivo è vincere la Coppa Italia Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Joao Felix, arrivato nel calciome ... 🔗calcionews24.com