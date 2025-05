Milan Joao Felix | Conta la squadra Coppa Italia traguardo per l’Europa

Calciomercato Milan, ritorno al futuro per Joao Felix? L’indiscrezione - Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗pianetamilan.it

Addio al Milan, Joao Felix può tornare a casa: il Benfica ci pensa per il Mondiale per Club - L`avventura al Milan non è andata secondo le aspettative e per Joao Felix ora spunta una nuova ipotesi: tornare a casa, tornare al Benfica.... 🔗calciomercato.com

LIVE Feyenoord-Milan, Champions League 2025 in DIRETTA: Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez partono titolari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Ecco le formazioni ufficiali: FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Paixao, Ueda, Moussa. All. Bosschaart MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao 19.56 Buonasera e benvenuti alla diretta di Feyenoord-Milan. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Feyenoord-Milan, Champions League calcio in DIRETTA, Gimenez parte titolare. 🔗oasport.it

Milan, la società ha già scelto: sarà addio a fine stagione - Il club in Via Aldo Rossi sta iniziando a fare i conti con la prossima finestra di calciomercato e c'è un addio oramai certo. 🔗spaziomilan.it

Milan, Joao Felix flop: ecco chi era contrario e chi l'ha voluto, cosa gli ha urlato Walker - Milan, Joao non è Felix: i numeri del flop La verità sull'ingaggio di Joao ... Beh, il lusitano sembra proprio avere le ore contate in Italia. Difficile, se non impossibile, che il club rossonero si ... 🔗sport.virgilio.it

Niente Chelsea o Milan, Joao Felix ha deciso: il portoghese vuole tornare al Benfica - Il futuro di Joao Félix è sempre più lontano dal Milan. Il fantasista portoghese, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea, potrebbe. 🔗tuttomercatoweb.com