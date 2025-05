Milan Di Vaio avverte | Coppa Italia o Champions? Al Bologna manca un trofeo

Vaio ha parlato a 'La Repubblica' nell'edizione di Bologna. Tema anche la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan. Le sue parole 🔗 Pianetamilan.it - Milan, Di Vaio avverte: “Coppa Italia o Champions? Al Bologna manca un trofeo” Marco Diha parlato a 'La Repubblica' nell'edizione di. Tema anche la finale ditra. Le sue parole 🔗 Pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Derby Inter-Milan, Conceicao vuole la Coppa Italia e avverte: “A fine stagione …” - Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia 🔗pianetamilan.it

Inter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi - di RedazioneInter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport al termine di Bologna Inter, Simone Inzaghi conferma l’assenza di 3 calciatori nerazzurri per la gara di mercoledì contro il Milan in Coppa Italia, a causa di alcuni infortuni. MEGLIO GIOCARE OGNI 3 GIORNI CON LA POSSIBILITA’ DI TORNARE SUBITO IN CAMPO? COME STANNO GLI INFORTUNATI? – «Bisogna accettarla. 🔗internews24.com

Coppa Italia Primavera – Milan-Cagliari 0-3: crolla il Diavolo | LIVE News - L'attesa è finita, è tempo Finale di Coppa Italia Primavera. Segui con noi il LIVE testuale di Milan-Cagliari 🔗pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Bologna, Di Vaio: "Meglio la Coppa Italia di un posto Champions. Thiago Motta? Rapporti non super, Italiano è l'opposto" - Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio ha concesso un`intervista a Repubblica nell`edizione di Bologna in cui ha parlato a tutto tondo della stagione dei. 🔗msn.com

Allenatore Milan, Italiano si defila? Parole chiare di Di Vaio sul futuro - Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dalla sfida contro l'Empoli, valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, ai microfoni di 'Mediaset ... 🔗informazione.it

Coppa Italia, il Milan ci spera ma il dato preoccupa i tifosi! I numeri - Coppa Italia, il Milan ci spera ma il dato preoccupa i tifosi! I numeri. Segui le ultimissime e gli aggiornamenti sul club rossonero Il prossimo 23 aprile andrà in scena il ritorno della semifinale ... 🔗milannews24.com