Milan con Liberali fai un errore | i talenti vanno preservati non venduti

Milan, Liberali potrebbe andare via dal Diavolo in estate? Il giovane talento rossonero deve ancora rinnovare, ma sarebbe un errore non farlo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, Furlani ammette l’errore commesso. Arriva il vero sostituto di Maldini - Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione e anche Giorgio Furlani, dirigente rossonero, ammette gli errori commessi 🔗pianetamilan.it

Milan, Tare nel destino? Il retroscena su Camarda e Liberali - Milan, Igli Tare il favorito per il ruolo di direttore sportivo. Il Diavolo nel destino? Il retroscena con Camarda e i giovani rossoneri 🔗pianetamilan.it

Fonseca, ma cosa fai?! L’ex Roma e Milan perde la testa e va faccia a faccia con l’arbitro. Maxi squalifica in vista, cosa è successo – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Fonseca perde la testa e va faccia a faccia con l’arbitro. Maxi squalifica in vista per l’ex tecnico di Roma e Milan, cosa è successo – VIDEO Clamorosa espulsione rimediata da Paulo Fonseca durante Lione Brest. Il tecnico dell’OL, ex Milan e Roma, si è rivolto all’indirizzo di Millot per protestare e l’arbitro ha sventolato il cartellino rosso in faccia al portoghese, che era già stato ammonito nel primo tempo per proteste. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Se il Milan non lo fa “sarebbe un errore” tremendo, l’esperto lancia l’allarme poi accusa: “Non ha senso cosa stanno facendo” - Se il Milan non lo fa “sarebbe un errore” tremendo Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato alcuni retroscena significativi riguardo il futuro del Milan. 🔗calcioblog.it

Milan, errore nel derby, tifosi infuriati: a giugno può partire - Maignan verso la cessione? Maignan potrebbe lasciare il Milan a breve, la tifoseria sarebbe stufa dei suoi errori e la società starebbe pensando di sacrificarlo per puntare su un portiere più ... 🔗notiziemilan.it

Milan riflette sul futuro di Mattia Liberali, occhi puntati dalla Serie A - Liberali, talento precoce e punto interrogativo per il futuro Il giovane centrocampista Mattia Liberali, che ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan all’età di 17 anni, sta ... 🔗informazione.it