Milan caos direttore sportivo | ecco l’ultima carta di Furlani

Milan non sa ancora su quale direttore sportivo poter puntare. Emerge una sensazione molto concreta 🔗 Pianetamilan.it - Milan, caos direttore sportivo: ecco l’ultima carta di Furlani L'Atalanta non libera Tony D'Amico, ilnon sa ancora su qualepoter puntare. Emerge una sensazione molto concreta 🔗 Pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Milan, niente Paratici: che caos nella scelta del direttore sportivo - La trattativa tra il Milan e Fabio Paratici per il ruolo di diretto sportivo delle prossime stagioni si è arenata. Sembrava a un passo dalla formalizzazione, dopo numerosi colloqui e con un accordo lasciato intendere come fatto e solo da ratificare, e invece si riparte da zero. O quasi. Uno strappo consumato in nome della situazione dell’ex dirigente della Juventus che deve finire di scontare una squalifica sportiva (20 luglio prossimo), eredità della vicenda bilanci bianconeri, e che a metà aprile saprà se dovrà subire o no un processo per la stessa vicenda. 🔗panorama.it

Milan, che caos: cambia tutto per il direttore sportivo, la novità sorprende tutti - Milan, ora è davvero un caos: la trattativa con Tare si blocca, il colpo di scena è davvero clamoroso, ecco cosa sta accadendo Milan, che caos: cambia tutto per il direttore sportivo, la novità sorprende tutti (Ansa Foto) – SerieAnewsIl Milan è arrivato a un bivio. Dopo un periodo gestito senza una figura tecnica forte come quella del direttore sportivo, dalle parti di Casa Milan si è capito che questa soluzione non è più sostenibile. 🔗serieanews.com

D’Amico svanisce: Milan, per il direttore sportivo è caos! E se … - L'Atalanta non libera Tony D'Amico, il Milan non sa ancora su quale direttore sportivo poter puntare. Emerge una sensazione molto concreta 🔗pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

D’Amico svanisce: Milan, per il direttore sportivo è caos! E se …; Milan, caos per il ruolo di ds: braccio di ferro con l'Atalanta per D'Amico. Il retroscena sull'ipotesi Sarri; Milan, niente Paratici: che caos nella scelta del direttore sportivo; Nuovo ds Milan, che caos: Cardinale vede Paratici, Furlani vuole D'Amico. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Milan, caos per il ruolo di ds: braccio di ferro con l'Atalanta per D'Amico. Il retroscena sull'ipotesi Sarri - Milan sempre a caccia di un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione, con un occhio alla panchina: da Tony D'Amico al retroscena Sarri. 🔗sport.virgilio.it

Caos Milan, scoppia la bufera sul nuovo ds: “Ci sono più posizioni contrastanti” - Nonostante il raggio di sole della finale di Coppa Italia, le tenebre sul futuro del Milan non sono state ancora dissipate ... 🔗spaziomilan.it

Nuovo DS Milan, altra beffa clamorosa: l’annuncio fa saltare tutto - Ennesimo colpo di scena nella ricerca del Milan al nuovo direttore sportivo. Il recente annuncio ha lasciato tutti senza parole. 🔗spaziomilan.it