Milan Baresi | Ecco cosa mi ha insegnato Rivera Berlusconi che legame!

Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul suo passato in rossonero 🔗 Pianetamilan.it - Milan, Baresi: “Ecco cosa mi ha insegnato Rivera. Berlusconi, che legame!” Franco, vice presidente onorario del, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul suo passato in rossonero 🔗 Pianetamilan.it

Su questo argomento da altre fonti

Milan, Reijnders ko: ecco cosa è successo - Le ultime da Milanello sulle condizioni del centrocampista olandese, oggi non allenatosi con la squadra a disposizione di Sergio Conceicao Il Milan rischia di perdere Tijjani Reijnders, ovvero uno dei giocatori in assoluto più importanti della squadra. 13 gol e 4 assist quest’anno per il centrocampista olandese, fresco di rinnovo contrattuale fino a giugno 2030 e nel mirino di alcuni grandi club europei, Barcellona in testa. 🔗calciomercato.it

Milan, futuro in sospeso per Moncada: ecco cosa può succedere - Tra tanti dubbi che aleggiano sulla composizione del nuovo Milan una certezza esiste: Geoffrey Moncada resterà in rossonero anche nella prossima... 🔗calciomercato.com

Milan, Paratici in pole come nuovo ds. Ecco cosa potrà fare da ‘dirigente inibito’ - Fabio Paratici potrebbe essere presto il nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham ha raggiunto un accordo verbale con i rossoneri per occupare una casella vacante in via Aldo Rossi dalla fine dello scorso anno. Al momento, Paratici è però inibito e restano da definire alcune clausole con cui il Milan […] L'articolo Milan, Paratici in pole come nuovo ds. Ecco cosa potrà fare da ‘dirigente inibito’ è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, Baresi: “Ecco cosa mi ha insegnato Rivera. Berlusconi, che legame!”; Ecco la maglia per i 125 anni del Milan disegnata dai tifosi: com’è e cos’ha di speciale; Milan, Conceicao: Pulisic? Ecco come sta. Sul mercato dico bugie e domani l'intervista non la faccio; Derby Milan-Inter, Baresi: “Ci è mancata continuità. Abbiamo dimostrato …”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Baresi ricorda al Milan cosa significa milanismo con un messaggio chiarissimo: “Ecco cosa deve fare la squadra” - Baresi ricorda al Milan cosa significa milanismo con un messaggio chiarissimo Franco Baresi, in un'intervista per la Rai, ha lanciato un messaggio di fiducia e determinazione in vista delle sfide ... 🔗msn.com

Baresi ricorda al Milan cosa significa milanismo con un messaggio chiarissimo: “Ecco cosa deve fare la squadra” - Leggi l’articolo completo Baresi ricorda al Milan cosa significa milanismo con un messaggio chiarissimo: “Ecco cosa deve fare la squadra”, su Notizie Milan. 🔗calcioblog.it

Baresi ricorda al Milan cosa significa milanismo con un messaggio chiarissimo: “Ecco cosa deve fare la squadra” - Baresi ricorda al Milan cosa significa milanismo con un messaggio chiarissimo. Le parole dello storico capitano sono forti. Il Milan, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha ritrovato un po’ di luce ... 🔗notiziemilan.it