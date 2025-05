Milan arriva Inzaghi? Baresi dice tutto L’ex pungola Sarri una novità

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, arriva Kean? Suggestione Inzaghi. Rivelazione di Walker. DS, nome nuovo - Il possibile arrivo di Moise Kean e la suggestione Simone Inzaghi sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan 🔗pianetamilan.it

Simone Inzaghi al Milan dopo l’addio all’Inter: “Arriva il Ds Tare” - Il ‘Diavolo’ cambierà nuovamente allenatore in estate: la clamorosa ipotesi porta all’attuale condottiero dei rivali nerazzurri C’è fermento al Milan e non potrebbe essere altrimenti, visto che il ‘Diavolo’ cambierà di nuovo pelle nella prossima stagione tra dirigenza e nuovo allenatore. Destino segnato in panchina per Sergio Conceicao, che a distanza di sei mesi dal suo arrivo saluterà il club rossonero a fine campionato. 🔗calciomercato.it

Milan, Furlani ammette l’errore commesso. Arriva il vero sostituto di Maldini - Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione e anche Giorgio Furlani, dirigente rossonero, ammette gli errori commessi 🔗pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Baresi analizza la stagione del Milan: «Dobbiamo ricordarci chi rappresentiamo, anche quest’anno è successo questo» - Baresi analizza la stagione del Milan: «Dobbiamo ricordarci chi rappresentiamo, anche quest’anno è successo questo». Le sue recenti dichiarazioni Allo stadio San Siro è andata in scena mercoledì sera ... 🔗milannews24.com

Simone Inzaghi al Milan, l’annuncio è devastante: tutti i dettagli - Ecco cosa è successo: le dichiarazioni sono arrivate in diretta. Parole chiare che non lascia davvero dubbi. Il punto della situazione Simone Inzaghi al Milan, l’annuncio è devastante ... 🔗milanlive.it

Baresi ricorda al Milan cosa significa milanismo con un messaggio chiarissimo: “Ecco cosa deve fare la squadra” - Baresi ricorda al Milan cosa significa milanismo con un messaggio chiarissimo Franco Baresi, in un’intervista per la Rai, ha lanciato un messaggio di fiducia e determinazione in vista delle ... 🔗calcioblog.it