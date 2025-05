Mike Waltz verso le dimissioni? Politico fa il nome del possibile successore

Mike Waltz. È quanto riportano il Wall Street Journal (WSJ) e altri media statunitensi citando fonti vicine alla vicenda. La decisione sarebbe arrivata circa un mese dopo che Waltz ha aggiunto un giornalista a una chat di gruppo su Signal in cui i consiglieri discutevano di un'operazione militare sensibile relativa a bombardamenti contro gli Houthi in Yemen. Secondo le fonti citate dal WSJ, Waltz aveva in programma di recarsi martedì in Michigan per il comizio dei primi 100 giorni in carica di Trump, ma il presidente gli avrebbe detto di non partecipare. Secondo Politico, che cita fonti vicine alla Casa Bianca, già da settimane si discuterebbe del possibile successore di Waltz. 🔗 Iltempo.it - Mike Waltz verso le dimissioni? Politico fa il nome del "possibile successore" Il presidente Usa, Donald Trump, avrebbe deciso di sostituire il consigliere per la sicurezza nazionale. È quanto riportano il Wall Street Journal (WSJ) e altri media statunitensi citando fonti vicine alla vicenda. La decisione sarebbe arrivata circa un mese dopo cheha aggiunto un giornalista a una chat di gruppo su Signal in cui i consiglieri discutevano di un'operazione militare sensibile relativa a bombardamenti contro gli Houthi in Yemen. Secondo le fonti citate dal WSJ,aveva in programma di recarsi martedì in Michigan per il comizio dei primi 100 giorni in carica di Trump, ma il presidente gli avrebbe detto di non partecipare. Secondo, che cita fonti vicine alla Casa Bianca, già da settimane si discuterebbe deldi. 🔗 Iltempo.it

