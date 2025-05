Mike Waltz lascia l' incarico di consigliere di Trump dopo lo scandalo chatgate

consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media statunitensi. Waltz e il suo vice Alex Wong erano entrambi pronti ad andarsene, ha riferito la CBS News, mentre Fox News ha affermato che Trump dovrebbe rilasciare presto un commento. La Casa Bianca non ha rilasciato dichiarazioni immediate."I nomi di un sostituto sono stati discussi alla Casa Bianca per settimane, ma il progetto di rimuovere Waltz potenzialmente già questa settimana ha preso piede negli ultimi giorni", riporta Politico citando fonti vicine alla Casa Bianca. "Attualmente, una delle scelte principali" per sostituire Waltz "è l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, che sta guidando i negoziati con Russia, Iran e Hamas a Gaza", aggiunge il media americano riportando quanto appreso da fonti vicine al dossier. 🔗 Quotidiano.net - Mike Waltz lascia l'incarico di consigliere di Trump dopo lo scandalo chatgate Ilper la sicurezza nazionale del presidente Donald, lascerà il suoin seguito allodel. Lo riportano i media statunitensi.e il suo vice Alex Wong erano entrambi pronti ad andarsene, ha riferito la CBS News, mentre Fox News ha affermato chedovrebbe rire presto un commento. La Casa Bianca non ha rito dichiarazioni immediate."I nomi di un sostituto sono stati discussi alla Casa Bianca per settimane, ma il progetto di rimuoverepotenzialmente già questa settimana ha preso piede negli ultimi giorni", riporta Politico citando fonti vicine alla Casa Bianca. "Attualmente, una delle scelte principali" per sostituire"è l'inviato speciale di, Steve Witkoff, che sta guidando i negoziati con Russia, Iran e Hamas a Gaza", aggiunge il media americano riportando quanto appreso da fonti vicine al dossier. 🔗 Quotidiano.net

Prime dimissioni per Trump dopo solo 100 giorni: «Waltz lascia l'incarico». La mossa dopo lo scandalo della chat sull'attacco in Yemen - Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Mike Waltz, e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. Secondo la Cbs, che cita fonti a conoscenza della questione, l'annuncio delle dimissioni è atteso nelle prossime ore. Anche Politico ha confermato la notizia. Quelle di Waltz e del suo vice sarebbero le prime dimissioni per l'amministrazione Trump, dopo appena 100 giorni dall'insediamento.

Trump conferma fiducia in Mike Waltz dopo incidente con The Atlantic - Donald Trump continua ad avere la "massima fiducia" nel consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dopo che il direttore di The Atlantic è stato invitato per errore in una chat di Signal sui piani di attacco Usa contro gli Houthi. "Come ha affermato il presidente Trump, gli attacchi contro gli Houthi sono stati altamente efficaci e di successo. Il presidente continua ad avere la massima fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz", ha affermato Leavitt.

