Microsoft segue Nintendo ed aumenta il prezzo dei giochi fino ad 80 dollari

Microsoft segue l'esempio di Nintendo, annunciando un aumento dei prezzi per i propri giochi fino a 79,99 dollari. La decisione entrerà in vigore durante le festività natalizie del 2025 e coinvolgerà i titoli sviluppati internamente da Microsoft Gaming. Nonostante il rincaro, titoli attesi come DOOM: The Dark Ages, in uscita nei prossimi mesi, non saranno interessati dalla nuova politica di prezzo.The Game Business riporta che questo cambio di rotta si inserisce in un quadro economico complicato: i costi di sviluppo videoludico sono triplicati negli ultimi cinque anni, mentre inflazione, dazi commerciali e fluttuazioni valutarie continuano a mettere sotto pressione i margini di profitto. Microsoft, come già fatto da Nintendo per Switch 2 con Mario Kart World e da Sony con PS5 Digital, sta dunque adattando la propria strategia per restare competitiva nel lungo termine. 🔗 Game-experience.it

Microsoft ed Obsidian Entertainment sono contente dei risultati ottenuti da Avowed - Avowed, l’ultimo titolo di Obsidian Entertainment, ha rapidamente conquistato l’attenzione dei giocatori, imponendosi sin da subito come un titolo molto apprezzato. La direttrice del gioco, Carrie Patel, ha recentemente condiviso che sia il team di sviluppo che Microsoft sono molto soddisfatti dell’accoglienza ricevuta. Questa positiva risposta sottolinea l’efficacia delle scelte strategiche adottate durante lo sviluppo e la distribuzione del gioco. 🔗game-experience.it

Nintendo Treehouse: Live torna con due giorni pieni di video gameplay dei giochi di Nintendo Switch 2, ecco date ed orari - Nintendo ha annunciato il ritorno del Nintendo Treehouse: Live, un evento in diretta che offrirà due giornate di approfondimenti e gameplay esclusivi sui giochi in arrivo per Nintendo Switch 2. Il 3 e 4 aprile, a partire dalle 16:00 (ora italiana), i fan potranno assistere a sessioni di gioco dal vivo, con dettagli inediti sui titoli in arrivo per la nuova console. La Grande N ci ha tenuto a precisare che l’evento sarà trasmesso in streaming e permetterà di vedere il funzionamento dei giochi direttamente in azione, con il team di Nintendo Treehouse che sfrutterà il ritorno dell’evento per ... 🔗game-experience.it

Hollow Knight: Silksong ha un periodo d’uscita ufficiale ed arriverà anche su Nintendo Switch 2 - Dopo anni di attesa e innumerevoli speculazioni, Hollow Knight: Silksong ha finalmente un periodo d’uscita. Durante l’ultimo Nintendo Direct, dedicato alla nuova console Switch 2, Team Cherry ha confermato che il titolo vedrà la luce nel 2025. Sebbene non sia stata fornita una data precisa, il gioco dovrebbe arrivare entro massimo otto mesi. Una breve clip di gameplay, inclusa in una carrellata di titoli in arrivo, ha rappresentato il primo aggiornamento ufficiale dopo anni di silenzio. 🔗game-experience.it

