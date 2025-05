Microsoft annuncia degli aumenti di prezzo su Xbox Series X|S accessori e giochi anche in Italia

Microsoft annuncia un aumento generalizzato dei prezzi per la famiglia Xbox, e la notizia riguarda da vicino anche i consumatori Italiani. A partire da oggi, 1° maggio, i costi di console, accessori e giochi subiscono un netto rincaro: una mossa che coinvolge tutti i principali mercati globali, inclusa l'Europa. La casa di Redmond ha giustificato la decisione parlando di "condizioni di mercato complesse" e dell'aumento dei costi di produzione e sviluppo, in un contesto economico ancora influenzato dalla pandemia e dalle tensioni commerciali internazionali, come i dazi imposti dagli Stati Uniti.Le console Xbox Series S e X registrano aumenti fino a 100€ rispetto ai listini precedenti. In Italia, Xbox Series X standard costa ora 599,99€, mentre la versione solo digitale è fissata a 549,99€.

