Michelle Hunziker riscrive le regole della moda l’abito in pelle giallo è già un must

Michelle Hunziker non ha saputo resistere al richiamo della primavera e ha già fatto il cambio stagione, sfoggiando un nuovo look leggero, colorato e sbarazzino. In attesa di tornare in Svizzera per l’Eurovision, si gode qualche giorno di relax, senza tuttavia mancare alle prove del suo programma più famoso. Ed è proprio per lo studio che Michelle sceglie un abito che, se ne può essere certi, sarà tra i più copiati della stagione.Lo splendido abito giallo in pelleIl 13 maggio volerà a Basilea per condurre gli Eurovision Song Contest 2025, ma in questi giorni Michelle Hunziker è impegnata con una collaborazione di lungo corso: la conduzione di Striscia la Notizia, affiancata dall’amico e collega Gerry Scotti. In attesa della puntata, la conduttrice ha svelato sul proprio profilo Instagram l’outfit scelto per sedere dietro il bancone del famoso show satirico. 🔗 Dilei.it - Michelle Hunziker riscrive le regole della moda, l’abito in pelle giallo è già un must La solarenon ha saputo resistere al richiamoprimavera e ha già fatto il cambio stagione, sfoggiando un nuovo look leggero, colorato e sbarazzino. In attesa di tornare in Svizzera per l’Eurovision, si gode qualche giorno di relax, senza tuttavia mancare alle prove del suo programma più famoso. Ed è proprio per lo studio chesceglie un abito che, se ne può essere certi, sarà tra i più copiatistagione.Lo splendido abitoinIl 13 maggio volerà a Basilea per condurre gli Eurovision Song Contest 2025, ma in questi giorniè impegnata con una collaborazione di lungo corso: la conduzione di Striscia la Notizia, affiancata dall’amico e collega Gerry Scotti. In attesapuntata, la conduttrice ha svelato sul proprio profilo Instagram l’outfit scelto per sedere dietro il bancone del famoso show satirico. 🔗 Dilei.it

Cosa riportano altre fonti

Se ne parla anche su altri siti

