Michelle Hunziker e Stefano Rosso stanno insieme? La conduttrice e l' ex di Francesca Chillemi beccati per le vie di Milano con la figlia di lui

Stefano Rosso ha definitivamente archiviato la relazione con Francesca Chillemi, esattamente come ha fatto lei che oggi ha una relazione con Eugenio Grimaldi; nel cuore dell'imprenditore c'è ora Michelle Hunziker? I due sono stati paparazzati insieme più volte Michelle Hunziker e Stefano Ross 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Michelle Hunziker e Stefano Rosso stanno insieme? La conduttrice e l'ex di Francesca Chillemi beccati per le vie di Milano con la figlia di lui ha definitivamente archiviato la relazione con, esattamente come ha fatto lei che oggi ha una relazione con Eugenio Grimaldi; nel cuore dell'imprenditore c'è ora? I due sono stati paparazzatipiù volteRoss 🔗 Ilgiornaleditalia.it

