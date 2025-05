Mezza maratona Città di Pontassieve classifica e fotogallery

Pontassieve (Firenze), 1 maggio 2025 – Si è corsa il primo maggio la Mezza maratona Città di Pontassieve, una gara che ha offerto un percorso panoramico davvero mozzafiato, sia per la bellezza paesaggistica che per l’impegno fisico richiesto ai partecipanti, con tratti “tosti da digerire”, come direbbero gli esperti del settore.Qui LA classifica COMPLETALa partenza, come da tradizione, si è svolta davanti alla sede del Comune. Per questa edizione, tuttavia, è stato necessario rinunciare al suggestivo passaggio sul cinquecentesco Ponte Mediceo, a causa di danni riportati dal pilone centrale in seguito alla recente alluvione. In attesa degli interventi di verifica e ristrutturazione, il tracciato è stato opportunamente modificato con un passaggio alternativo nell’attiguo borgo storico, per poi riagganciarsi all’itinerario originario, che attraversa anche il territorio del Comune di Pelago. 🔗 Lanazione.it - Mezza maratona Città di Pontassieve, classifica e fotogallery (Firenze), 1 maggio 2025 – Si è corsa il primo maggio ladi, una gara che ha offerto un percorso panoramico davvero mozzafiato, sia per la bellezza paesaggistica che per l’impegno fisico richiesto ai partecipanti, con tratti “tosti da digerire”, come direbbero gli esperti del settore.Qui LACOMPLETALa partenza, come da tradizione, si è svolta davanti alla sede del Comune. Per questa edizione, tuttavia, è stato necessario rinunciare al suggestivo passaggio sul cinquecentesco Ponte Mediceo, a causa di danni riportati dal pilone centrale in seguito alla recente alluvione. In attesa degli interventi di verifica e ristrutturazione, il tracciato è stato opportunamente modificato con un passaggio alternativo nell’attiguo borgo storico, per poi riagganciarsi all’itinerario originario, che attraversa anche il territorio del Comune di Pelago. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Mezza Maratona di Latina: le strade chiuse e i divieti in città domenica 30 marzo - Si corre la Mezza Maratona di Latina domenica 30 marzo nel capoluogo pontino. Un appuntamento particolarmente atteso in città e testimoniarlo sono i numeri delle adesioni alla manifestazione organizzata da In Corsa Libera. Secondo i numeri resi noti, infatti è stato raggiunto il numero massimo di... 🔗latinatoday.it

Mezza Maratona di Latina, festa dei podisti e della città - Si corre domani la 23a edizione della Mezza Maratona di Latina. Start e traguardo al Campo CONI in via Botticelli. Percorso misto, tra città e lungomare. Alle 9 la partenza della 21 km, a seguire la 10 km e la family walk (2.7 km). Un totale di 1600 partecipanti all’evento FIDAL organizzato per... 🔗latinatoday.it

Polisportiva Policiano, ottimo piazzamento di Pastorini alla mezza maratona Roma-Ostia - Ancora una giornata di ottimi risultati per gli atleti della Unione Polisportiva Policiano. Michele Pastorini ottiene un prestigioso 18° posto alla mezza maratona Internazionale Roma-Ostia con il tempo di 1.08.56 che rappresenta il suo record personale e fra i migliori di sempre della... 🔗arezzonotizie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mezza maratona Città di Pontassieve, classifica e fotogallery; Al via il 1 maggio alla 9 edizione della “Mezza Maratona Città di Pontassieve“; Mezza maratona città di Pontassieve; Pontassieve - Mezza Maratona Città di Pontassieve. 🔗Approfondimenti da altre fonti