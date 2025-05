Metodo alimentare FODOMAP

Metodo alimentare INTESTINALE FODMAPOgni 3-5 giorni le cellule che rivestono tutta la parete intestinale si rinnovano.Consiglio di elimare alimenti ad alto contenuto di FODMAP (sigla indicante alimenti) per rigenerare nuove cellule sulla parete intestinale, per eliminare disturbi intestinali e stimolare un sano rapporto tra intestino e cervello.Questi sono gli alimenti da eliminare. FO – FRUTTO OLIGOSACCARIDI (Fos)Frutta: pesche, cachi, cocomero. Verdure: carciofi, aglio, cipolla, porro, scalogno. Cereali: pane, pasta e derivati del frumento. Orzo e derivati, segale e derivati. Legumi: ceci, fagioli. pistacchi, anacardi.D – DISACCARIDI (Lattosio)Latticini: panna, gelati, dolci al latte, latte in polvere. latte fresco di mucca, capra o pecora.Yogurt: yogurt da latte di mucca, capra o pecora.

