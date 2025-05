Meteo weekend lungo con sole e temperature estive | in arrivo temporali

soleggiato per gli esperti di 3bMeteo.com che affermano l’arrivo di un “anticiclone subtropicale con sole prevalente e netto rialzo termico con i primi picchi di 28-30° gradi”. Per domenica 4 maggio, invece, è previsto qualche temporale.“Sta per concludersi la lunga fase. 🔗 Firenzetoday.it - Meteo, weekend lungo con sole e temperature estive: in arrivo temporali Ponte del 1° maggioggiato per gli esperti di 3b.com che affermano l’di un “anticiclone subtropicale conprevalente e netto rialzo termico con i primi picchi di 28-30° gradi”. Per domenica 4 maggio, invece, è previsto qualche temporale.“Sta per concludersi la lunga fase. 🔗 Firenzetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meteo, ecco l'antipasto della primavera: weekend mite e spunta il primo sole - Breve anticipo di primavera già da ieri, venerdì 21 febbraio, e almeno fino al prossimo weekend. Bel tempo e temperature più alte della media sono previste quasi ovunque. Fanno eccezione Toscana, Liguria e Sicilia, dove oggi è prevista qualche debole pioggia , e domani Liguria e parte del centronord. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Una storica ondata di gelo artico. 🔗feedpress.me

Previsioni meteo, weekend a due facce: sabato con sole e 25°C, domenica con aria fredda dalla Russia - Dopo il colpo di coda invernale degli ultimi giorni, le temperature saliranno in modo diffuso su tutta l’Italia 🔗repubblica.it

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: sole ancora a lungo, ma temperature instabili - Il sole continuerà a farla da padrone ma, al contempo, le temperature saranno piuttosto sotto i valori medi stagionali. Fine settimana invece quasi primaverile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meteo, weekend lungo con sole e temperature estive: in arrivo temporali; Sole e caldo per il 1° Maggio: temperature fino a 28 gradi, poi weekend tra sereno e qualche pioggia; Meteo, sole e qualche pioggia in serata per il weekend lungo del 25 aprile; Meteo Liguria: sole, piogge e instabilità nel weekend. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Meteo, weekend lungo con sole e temperature estive: in arrivo temporali - Ponte del 1° maggio soleggiato per gli esperti di 3bmeteo.com che affermano l’arrivo di un “anticiclone subtropicale con sole prevalente e netto rialzo termico con i primi picchi di 28-30° gradi”. Per ... 🔗firenzetoday.it

Meteo, weekend diviso tra sole e temporali: dal caldo estivo all’arrivo dell’instabilità - L’Italia si prepara a vivere un weekend climaticamente bifronte, segnato da un’improvvisa svolta dopo giorni di stabilità. Se sabato 3 maggio l’anticiclone nord-africano continuerà a garantire sole e ... 🔗informazione.it

Meteo primo maggio e weekend: caldo estivo fino a sabato, poi arriva il maltempo. Ecco le previsioni - Il ponte lungo del primo maggio offrirà caldo e sole, con punte fino a 30°C, un vero anticipo d’estate. Domenica 4 maggio, però, l’instabilità tornerà con piogge e temporali, soprattutto al Nord ... 🔗msn.com