Meteo le previsioni in Campania per giovedi 1 maggio 2025

Ecco le previsioni Meteo in Campania per oggi, giovedi 1 maggio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3025m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2998m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

