Meteo-Giuliacci torna la pioggia | ponte quasi rovinato

Il ponte del primo maggio in Italia è all'insegna del caldo e del bel tempo per via dell'alta pressione, lo stesso non può dirsi per i giorni che verranno: dalle ultime mappe Meteo, come si legge sul sito MeteoGiuliacci.it, emerge come il ritorno della pioggia non sia poi così lontano. Una piovosa perturbazione, insomma, tornerà ad attraversare la nostra Penisola. Tornando al weekend, fino a sabato 3 maggio l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano occuperà stabilmente l'Italia, portando on sé giornate piene di sole, da nord a sud. Anche se qualche acquazzone pomeridiano sulle zone alpine, seppur breve, non è escluso. Assieme al bel tempo, l'alta pressione porterà con sé anche un caldo anomalo per il periodo, con temperature oltre la media stagionali, con picchi fino a 30 gradi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Weekend delle Palme: sabato ancora stabile, domenica torna la pioggia - Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il robusto promontorio altopressorio, presente sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a garantire condizioni di tempo stabile. Instabilità in aumento, sulle nostre regioni settentrionali, dalla serata di sabato, per l’approssimarsi di una saccatura atlantica che andrà ad indebolire il campo pressorio stazionante sul Mediterraneo. 🔗bergamonews.it

Giorni di fresco ancora per poco. Si torna a 20° ma con la pioggia - METEO. Settimana scorsa picchi di 23°, negli ultimi giorni giù anche di 9°. E ombrelli aperti prima di Pasqua. 🔗ecodibergamo.it

Ne parlano su altre fonti

Meteo Giuliacci, Primo Maggio bagnato dal sole. Poi la "piovosa perturbazione" - Un ponte del Primo Maggio all'insegna del tempo soleggiato e del caldo anomalo. È questo il quadro suggerito dalle ultime mappe e ... 🔗iltempo.it

MeteoGiuliacci: "Arriva la svolta". Che succederà nel ponte del Primo Maggio - Dopo una lunga fase di maltempo e sbalzi termici, ci aspettano grandi novità: lunedì 28 aprile il tempo sarà ancora instabile, ... 🔗iltempo.it

Meteo, Giuliacci annuncia “piogge abbondanti”: massima attenzione in Italia - Attenzione all'arrivo di nuove piogge. L'allarme per il ciclone Martinho in Italia sembra poter essere, in parte, passato. Eppure, secondo il colonnello Mario Giuliacci, le previsioni meteo nel ... 🔗msn.com