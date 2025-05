Meteo dal caldo eccezionale ai nubifragi | ecco cosa aspettarsi

Da un fine settimana estivo su gran parte d'Italia al ritorno del maltempo con fenomeni di forte intensità: ecco dove farà più caldo e le aree a rischio temporali e nubifragi

Italia, previsioni meteo: nuova settimana divisa tra nubifragi e caldo - L’Italia si trova divisa tra un caldo primaverile e fenomeni intensi di maltempo, con un peggioramento generalizzato in arrivo a causa di un ciclone in formazione tra Portogallo, Spagna e Francia. Secondo gli esperti, a partire da domenica sera, una fase di forte instabilità inizierà dal Nord-Ovest, mentre nel frattempo precipitazioni intense e nubifragi continueranno a interessare le Isole Maggiori e la Calabria meridionale, con particolare attenzione alla Sicilia. 🔗thesocialpost.it

