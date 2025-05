Meta rende social l’IA si potranno vedere le domande dei propri amici

Meta sta introducendo il proprio assistente di intelligenza artificiale all’interno di molti dei propri prodotti. In Italia è stato possibile vederlo comparire dentro WhatsApp, ma il piccolo cerchio blu sarà sempre più presente in futuro in tutti i social gestiti dalla società di Mark Zuckerberg.Si tratta di una tendenza molto diffusa nel mercato. Le aziende stanno cercando di giustificare gli enormi investimenti nell’IA aumentandone gli utenti attraverso i canali che hanno da disposizione. Google lo fa attraverso il suo motore di ricerca, Apple attraverso i propri iPhone e Meta, appunto, con WhatsApp, Facebook e Instagram, inserendo però anche novità inaspettate.Il nuovo Discover di Meta AILa prima mossa unica da parte di Meta è stata la creazione di un chiamato Discover. Questa schermata a scorrimento permetterà di vedere come i propri amici hanno interagito con Meta AI. 🔗 Quifinanza.it - Meta rende social l’IA, si potranno vedere le domande dei propri amici sta introducendo ilo assistente di intelligenza artificiale all’interno di molti deiprodotti. In Italia è stato possibile vederlo comparire dentro WhatsApp, ma il piccolo cerchio blu sarà sempre più presente in futuro in tutti igestiti dalla società di Mark Zuckerberg.Si tratta di una tendenza molto diffusa nel mercato. Le aziende stanno cercando di giustificare gli enormi investimenti nelaumentandone gli utenti attraverso i canali che hanno da disposizione. Google lo fa attraverso il suo motore di ricerca, Apple attraverso iiPhone e, appunto, con WhatsApp, Facebook e Instagram, inserendo però anche novità inaspettate.Il nuovo Discover diAILa prima mossa unica da parte diè stata la creazione di un chiamato Discover. Questa schermata a scorrimento permetterà dicome ihanno interagito conAI. 🔗 Quifinanza.it

Meta lancia la sua app IA personale: un assistente vocale che può fare anche da social - Meta AI è una nuova app autonoma con voce sintetica full-duplex e feed social. Non è ancora disponibile in UE ma sostituisce View per gli occhiali Ray-Ban nei Paesi dove è attiva...

Meta potrà addestrare le sue IA con i dati dei cittadini europei: cosa succede e come fare per opporsi - Dalla fine di maggio Meta userà i dati condivisi pubblicamente dagli utenti dei suoi prodotti per addestrare le sue IA. Perché può farlo e come fare per opporsi se non si ha voglia di darle i propri dati...

