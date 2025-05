Messi Cristiano Ronaldo serata da dimenticare per entrambi | eliminati nelle rispettive Champions League

Messi Cristiano Ronaldo, i due ancora legati dal destino: eliminati entrambi nelle rispettive Champions League nella stessa notte Nella stessa serata, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno detto addio ai rispettivi sogni continentali: l’Inter Miami è stata eliminata dalla Concacaf Champions Cup dopo la sconfitta per 3-1 contro i Vancouver Whitecaps (già vittoriosi 2-0 all’andata), . 🔗 Calcionews24.com - Messi Cristiano Ronaldo, serata da dimenticare per entrambi: eliminati nelle rispettive Champions League , i due ancora legati dal destino:nella stessa notte Nella stessa, Lionelhanno detto addio ai rispettivi sogni continentali: l’Inter Miami è stata eliminata dalla ConcacafCup dopo la sconfitta per 3-1 contro i Vancouver Whitecaps (già vittoriosi 2-0 all’andata), . 🔗 Calcionews24.com

