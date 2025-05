Mercato San Severino avanza ipotesi omicidio per la morte di Carmela

Mercato San Severino, l’ipotesi di omicidio per la morte di Carmela Quaranta, la quarantatreenne trovata priva di vita nella sua abitazione in via Trieste nel centro della Valle dell’Irno. Il sopralluogo effettuato nella mattinata di ieri da parte dei carabinieri del reparto investigativo e scientifico, provenienti da Roma, avrebbero rilevato delle macchie di sangue sul letto della donna, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto la domenica di Pasqua, lo scorso 20 aprile. Per il decesso è iscritto per ora nel registro degli indagati l’ex compagno della donna, un 56enne del posto. Ma non solo: il telefono cellulare della donna sembra essere sparito nel nulla ma potrebbe contenere ulteriori prove e dati sulle ore precedenti alla tragedia che ha scosso una famiglia intera ma anche il comune della valle dell’Irno. 🔗 Anteprima24.it - Mercato San Severino, avanza ipotesi omicidio per la morte di Carmela Tempo di lettura: 2 minutiPrende sempre più piede, nelle indagini coordinate dalla procura di Nocera Inferiore e che vede impegnati i carabinieri della compagnia diSan, l’diper ladiQuaranta, la quarantatreenne trovata priva di vita nella sua abitazione in via Trieste nel centro della Valle dell’Irno. Il sopralluogo effettuato nella mattinata di ieri da parte dei carabinieri del reparto investigativo e scientifico, provenienti da Roma, avrebbero rilevato delle macchie di sangue sul letto della donna, il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto la domenica di Pasqua, lo scorso 20 aprile. Per il decesso è iscritto per ora nel registro degli indagati l’ex compagno della donna, un 56enne del posto. Ma non solo: il telefono cellulare della donna sembra essere sparito nel nulla ma potrebbe contenere ulteriori prove e dati sulle ore precedenti alla tragedia che ha scosso una famiglia intera ma anche il comune della valle dell’Irno. 🔗 Anteprima24.it

