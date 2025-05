Mercato Roma | Paredes tra rinnovo e cessione tutti gli scenari per l' argentino

Roma 20 aprile 2025 - Il campionato volge al termine e ormai il Mercato poco a poco comincia a prendere il sopravvento nelle teste di molti appassionati. Alla fine della Serie A mancano ancora 4 giornate di grandissima passione, con ancora tutti i verdetti ancora da decidere, dallo scudetto alla retrocessione, passando per l'Europa. Proprio in quest'ultima lotta è assorbita la Roma, dopo una risalita eccezionale dall'arrivo di Claudio Ranieri, oggi i giallorossi sono in piena lotta per la Champions League. Tra i protagonisti di questa annata c'è stato senza dubbio Leandro Paredes, non di certo l'uomo più utilizzato a centrocampo, ma una certezza per leadership, carisma e qualità in campo. La stagione dell'argentino è stata ricca di alti e bassi, che lo hanno messo in discussione più volte, soprattutto nei momenti di massima difficoltà della rosa.

Rinnovo Paredes, l’ex Juve prolunga il proprio contratto con la Roma. I dettagli nel comunicato ufficiale - di Redazione JuventusNews24Rinnovo Paredes, l’ex centrocampista della Juve continuerà a vestire la maglia della Roma. Tutti i dettagli della firma sono stati resi ufficialmente dal club giallorosso Leandro Paredes e la Roma proseguono la propria avventura insieme. L’ex centrocampista della Juve ha firmato il rinnovo di contratto, che è stato ufficializzato dalla stessa società giallorossa. Ecco la nota. 🔗juventusnews24.com

Dybala re di Roma: dai no al mercato alla cura Ranieri. Il rinnovo è scattato, ma vuole restare più a lungo - Dybala ha preso per mano la Roma e l`ha guidata verso gli ottavi di finale. Si è preso i complimenti di Claudio Ranieri che lo ha elogiato... 🔗calciomercato.com

Paredes ed El Shaarawy, tra riduzione e compromessi: rinnovo con la Roma vicino - Si avvicina a grandi passi la sfida contro il Como, l’ennesimo test per una Roma che sta mostrando ottime cose e che avrà un incentivo in più. Trattasi infatti dell’ultima squadra in grado di infliggere la sconfitta ai giallorossi in Serie A, ormai 10 partite fa, e dunque la voglia di rivalsa all’Olimpico deve farla da padrone. I meriti di Ranieri non si esauriscono al campo, perché questa fiducia ritrovata, all’interno dei muri di Trigoria, sta portando più di un giocatore a valutare una permanenza fin li non scontata, la netto del nodo Hummels legato a questioni familiari. 🔗sololaroma.it

Paredes-Cristante uno è di troppo, Svilar vicino al rinnovo - Leandro Paredes da un mese a questa parte non è più il ‘monumento’ di Ranieri. Ha collezionato tre panchine nelle ultime 4 partite in campionato e contro la Lazio ... 🔗ilmessaggero.it

Roma, quale futuro per Paredes? - Visualizzazioni: 26 Leandro Paredes ora sembra essere sparito dai riflettori. Nelle ultime 5 gare la panchina sembra essere stata il suo palco: appena 74 accumulati. Leandro Paredes, pupillo di Ranier ... 🔗calciostyle.it

Paredes e la clausola con la Roma: "Ho fatto di tutto per tornare al Boca" - La clausola sarà valida per le prossime tre sessioni di mercato, anche se il contratto di Paredes con la Roma scade prima della ... era presente una clausola di rinnovo automatico fino al 2026 ... 🔗calciomercato.com