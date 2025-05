Mercato Juventus | se arrivasse un’offerta da 40 milioni… Può lasciare i bianconeri già in estate fissato il prezzo per il suo addio

Mercato Juventus: dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni. Potrebbe lasciare Torino già in estate, fissato il prezzo per il suo addioSecondo quanto riportato da Sportmediaset, le strade tra Douglas Luiz e il Mercato Juventus potrebbero separarsi in estate. Il centrocampista non è riuscito a lasciare il segno al suo primo anno a Torino, complici tanti stop e infortuni che ne hanno minato la continuità fisica e di rendimento.Se dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni di euro, ecco che la dirigenza bianconera potrebbe accettarla per rifinanziare il calcioMercato in entrata. La Premier League osserva. .com 🔗 Juventusnews24.com - Mercato Juventus: se arrivasse un’offerta da 40 milioni… Può lasciare i bianconeri già in estate, fissato il prezzo per il suo addio : dovesse arrivareda 40 milioni. PotrebbeTorino già inilper il suoSecondo quanto riportato da Sportmediaset, le strade tra Douglas Luiz e ilpotrebbero separarsi in. Il centrocampista non è riuscito ail segno al suo primo anno a Torino, complici tanti stop e infortuni che ne hanno minato la continuità fisica e di rendimento.Se dovesse arrivareda 40 milioni di euro, ecco che la dirigenza bianconera potrebbe accettarla per rifinanziare il calcioin entrata. La Premier League osserva. .com 🔗 Juventusnews24.com

Mercato Juventus, pronta un’offerta da 62 milioni per il big bianconero! Possibile assalto a giugno. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, pronta un’offerta da 62 milioni per il big: assalto ai bianconeri nella prossima estate. L’indiscrezione Dall’Inghilterra rilanciano: il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe ancora in agguato per Andrea Cambiaso. Stando ad indiscrezioni riportate da diversi media inglesi, infatti, il big bianconero sarebbe stato chiesto espressamente dal tecnico dei Citizens. 🔗juventusnews24.com

Lucca Juventus: concorrenza elevata, l’Udinese potrebbe accontentarsi di questa offerta. La cifra di mercato - di Redazione JuventusNews24Lucca Juventus: concorrenza elevata, l’Udinese potrebbe accontentarsi di questa offerta. La possibile cifra di mercato per l’attaccante dei friulani Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà dell’Udinese accostato anche al calciomercato Juventus in vista della prossima sessione estiva. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato il club friulano potrebbe accontentassi anche di qualcosa di meno di 30 milioni di euro, magari 25 milioni più bonus. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, nessuno è incedibile: in caso di offerta irrinunciabile sarà ceduto anche lui! I dettagli - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, nessuno incedibile: rivelazione su Yildiz e sulle sirene estere per il numero 10 bianconero Il Corriere dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti sul calciomercato Juve, sia per quanto riguarda le entrate che per quelle che potrebbero essere le cessioni della prossima estate. Resta in bilico anche la posizione di Kenan Yildiz. I bianconeri lo cederebbero a malincuore, ma davanti a un’offerta monstre sarebbe praticamente impossibile resistere. 🔗juventusnews24.com

Osimhen alla Juventus: l’offerta è da altissima - Victor Osimhen nel mirino della Juventus: secondo fonti turche, l’offerta dei bianconeri sarebbe la più alta ricevuta dal Napoli. Con l'avvicinarsi dell’estate, il calciomercato inizia a infiammarsi a ... 🔗msn.com

Mercato Juve, avanzata quest’offerta per blindare il difensore del futuro: cifra e risposta del club. Novità - Mercato Juve, avanzata quest’offerta per blindare il difensore: ci sono importanti novità sulle mosse dei bianconeri Il mercato Juve lavora anche in ottica futuro. Tra i calciatori accostati ai bianco ... 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve: possibile offerta del Fenerbahce per Vlahovic - Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus. Il mancato accordo per il rinnovo del contratto obbliga il club bianconero a valutare delle offerte nella prossima sessione estiva di ... 🔗it.blastingnews.com